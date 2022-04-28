Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Davaro'daki Cano son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olan Davaro filminde Cano karakterini canlandıran Pembe Mutlu, yıllar sonraki fotoğraflarıyla şoke etti. Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen gibi yıldız isimlerle Davaro filminde boy gösteren oyuncu güzelliğiyle bir döneme damgasını vurmuştu. Pembe Mutlu, yıllar içindeki değişimiyle olay oldu.