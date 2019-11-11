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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Salako filmindeki Emine son haliyle olay oldu

Kemal Sunal'ın doğum gününde en çok aranan filmlerinden birisi de Yeşilçam'a damga vuran Salako oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer almıştı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü. Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal ile Salako'da oynayan Meral Zeren uzun bir süredir sanat dünyasından uzakta yaşıyor. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in o görüntüsü...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 21:50 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 21:58
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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Salako filmindeki Emine son haliyle olay oldu

Kemal Sunal'ın doğum gününde en çok aranan filmlerinden birisi de Yeşilçam'a damga vuran Salako oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer almıştı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü.

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  • 39
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Salako filmindeki Emine son haliyle olay oldu

Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal ile Salako'da oynayan Meral Zeren uzun bir süredir sanat dünyasından uzakta yaşıyor.

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  • 39
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Salako filmindeki Emine son haliyle olay oldu

İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in o görüntüsü...

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  • 39
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Salako filmindeki Emine son haliyle olay oldu

Kemal Sunal - Meral Zeren

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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın Salako filmindeki Emine son haliyle olay oldu

Meral Zeren