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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid'in oğlu İbram son haliyle şaşırttı

Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid'in oğlu İbram son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmaz ffilmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı hala replikleri ve sahneleriyle hafızalarda yerini korumaya devam ediyor. Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde Sevda Ferdağ, Bilge Zobu, Şevket Altuğ gibi isimler de rol almıştı. Filmde göze çarpan isimlerden biri de Kapıcı Seyyid'in oğlu İbram'dı. İbram rolünü canlandıran Hüsnü Yıldız'ın hikayesi ve son hali ise şaşkına çeviriyor.

Giriş Tarihi: 28.03.2021 06:18 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 06:18
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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid'in oğlu İbram son haliyle şaşırttı

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid'in oğlu İbram son haliyle şaşırttı

Necat Aslan

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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid'in oğlu İbram son haliyle şaşırttı
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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid'in oğlu İbram son haliyle şaşırttı

Alp Eren Khamis

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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid'in oğlu İbram son haliyle şaşırttı