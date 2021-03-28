Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid'in oğlu İbram son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmaz ffilmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı hala replikleri ve sahneleriyle hafızalarda yerini korumaya devam ediyor. Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde Sevda Ferdağ, Bilge Zobu, Şevket Altuğ gibi isimler de rol almıştı. Filmde göze çarpan isimlerden biri de Kapıcı Seyyid'in oğlu İbram'dı. İbram rolünü canlandıran Hüsnü Yıldız'ın hikayesi ve son hali ise şaşkına çeviriyor.