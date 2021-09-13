13 Eylül 2021, Pazartesi
Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark edemedi
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kemal Sunal, Münir Özkul, Feridun Şavlı, Adile Naşit, Avni Yalçın, Şener Şen, Sıtkı Akçatepe, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki bir hata yıllar sonra izleyici tarafından fark edildi. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Yeşilçam hataları.
Giriş Tarihi: 13.09.2021 14:51
- 1
- 64
- 2
- 64
- 3
- 64
- 4
- 64
- 5
- 64