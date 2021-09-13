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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark edemedi

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kemal Sunal, Münir Özkul, Feridun Şavlı, Adile Naşit, Avni Yalçın, Şener Şen, Sıtkı Akçatepe, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki bir hata yıllar sonra izleyici tarafından fark edildi. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Yeşilçam hataları.

Giriş Tarihi: 13.09.2021 14:51
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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark edemedi

Sultan
Türkan Şoray ve Bulut Aras'ın başrolünü oynadığı 1978 yapımı filmde Adile Naşit'in olmayan başörtüsü sahne açısı değişince birden başında görülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark edemedi
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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark edemedi
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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark edemedi
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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark edemedi