Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark edemedi

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kemal Sunal, Münir Özkul, Feridun Şavlı, Adile Naşit, Avni Yalçın, Şener Şen, Sıtkı Akçatepe, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki bir hata yıllar sonra izleyici tarafından fark edildi. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Yeşilçam hataları.