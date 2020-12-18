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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu doğum gününü bakın nasıl kutladı! Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında? Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu doğum gününü bakın nasıl kutladı! Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında?
Yeşilçam'a oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de damga vurn Gülşen Bubikoğlu yeni yaşını resmi Instagram hesabından kutladı. Milyonların sevgilisi usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımını ardından kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Gülşen Bubikoğlu ve ünlülerin yaşları...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 17:00
Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullamaya başladı. Sevilen usta oyuncu geçtiğimiz yıl ABD'de torun bakerken, bu kışı Türkiye'de geçiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen Bubikoğlu'nun Instagram hesabndan yaptığı doğum günü paylaşımı beğeni topladı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı.
Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu paylaşımında, "Bir yaş daha aldık.Sağlıklı ve güçlü kalabiliyorsak ne mutlu. Bütün güzel kutlamalar ve iyi dilekler için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
Peki Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.
BEREN GÖKYILDIZ
2009 yılında dünyaya geldi.
CÜNEYT ARKIN
7 EYLÜL 1937