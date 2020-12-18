Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu doğum gününü bakın nasıl kutladı! Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında?

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu paylaşımında, "Bir yaş daha aldık.Sağlıklı ve güçlü kalabiliyorsak ne mutlu. Bütün güzel kutlamalar ve iyi dilekler için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Peki Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.