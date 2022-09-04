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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler'in Nedret'i, Hikmet'i ve Kıvırcık Hasret'i son halleriyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler'in Nedret'i, Hikmet'i ve Kıvırcık Hasret'i son halleriyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Gülen Gözler filmi Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini aldı. Gülen Gözler, Adile Naşit ile Münir Özkul'un filmleri arasında hiç kuşkusuz ilk akla gelen filmlerinden. Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlediği, usta isimlerin hayat verdiği karakterlerin günümüze kadar taşındığı, repliklerinin dilden dile dolaştığı Gülen Gözler filmi 1977 yılında çekilmişti. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızları Nedret, Hikmet ve en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncular yıllar sonra ortaya çıktı. İşte başta Gülen Gözler'in Nedret'i Hikmet'i ve Hasret'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri.

Giriş Tarihi: 04.09.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 13:57
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Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in Nedret’i, Hikmet’i ve Kıvırcık Hasret’i son halleriyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlediği, usta isimlerin hayat verdiği karakterlerin günümüze kadar taşındığı, repliklerinin dilden dile dolaştığı Gülen Gözler filmi 1977 yılında çekilmişti. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızları Nedret'i, Hikmet'i ve Kıvırcık Hasret'i yıllar sonra ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in Nedret’i, Hikmet’i ve Kıvırcık Hasret’i son halleriyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Adile Naşit ile Münir Özkul'un filmleri arasında hiç kuşkusuz ilk akla gelenlerden olan Gülen Gözler filmi Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini aldı.

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Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in Nedret’i, Hikmet’i ve Kıvırcık Hasret’i son halleriyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz tek filmle ünlü olmuş sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. Uzun yıllardır merak edilen oyuncu Lale Ilgaz'ın son hali olay oldu. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in Nedret’i, Hikmet’i ve Kıvırcık Hasret’i son halleriyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı
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Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in Nedret’i, Hikmet’i ve Kıvırcık Hasret’i son halleriyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı