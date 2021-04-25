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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence tadındadır. Kemal Sunal'ın nadir hüzünlü filmleri arasında yer alan Garip'te ona eşlik eden Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un değişimi ağızları açık bıraktı. İşte başta Ece Alton olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimi.

Giriş Tarihi: 25.04.2021 06:03 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 06:03
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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı

Onlarca kez TV ekranında izleyici ile buluşmasına rağmen ilk günkü gibi her defasında yeniden kendisini izlettiren Kemal Sunal filmlerinden bir tanesi olarak öne çıkan Garip filmi yine sosyal medyayı salladı.

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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı

Ona acır ve yanına alır; bakar büyütür. Ancak günün birinde Fatoş'un gerçek ailesi ortaya çıkar ve kızlarını yanlarına almak isterler.

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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı

GARİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'da çekilen filmde Kemal geçinmek için binbir türlü iş yapan, futbol meraklısı bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkaran delikanlı, bir gün bir kenara bırakılmış, kundakta bir bebek bulur.

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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı

Film, konu olarak Charlie Chaplin'in 1921 yapımı Yumurcak (The Kid) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

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Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı

GARİP OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal

Nilgün Saraylı

Ece Alton

Sevil Üstekin

Reha Yurdakul