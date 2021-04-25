HaberlerGaleriYeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı
Yeşilçam efsanesi Garip filminin Fatoş'u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı
Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence tadındadır. Kemal Sunal'ın nadir hüzünlü filmleri arasında yer alan Garip'te ona eşlik eden Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un değişimi ağızları açık bıraktı. İşte başta Ece Alton olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimi.
Giriş Tarihi: 25.04.2021 06:03Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 06:03