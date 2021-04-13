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Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olan Davaro filminde Cano karakterini canlandıran Pembe Mutlu, yıllar sonraki fotoğraflarıyla şoke etti. Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen gibi yıldız isimlerle Davaro filminde boy gösteren oyuncu güzelliğiyle bir döneme damgasını vurmuştu. Pembe Mutlu, yıllar içindeki değişimiyle olay oldu.

Giriş Tarihi: 13.04.2021 06:06 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 06:12
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Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olan Davaro filminde Cano karakterini canlandıran Pembe Mutlu, yıllar sonraki fotoğraflarıyla şoke etti.

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Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı

DAVARO FİLMİNİN KONUSU

Almanya'ya çalışmaya giden Memo, istediği parayı kazanıp köyüne döner ve sözlüsü Cano'yla evlenmek ister. Memolar'ın kan davalı oldukları Sülo da hapisten çıkarak karısı Ayşo'nun yanına gelir. Bunu duyan Hamo, düğünü durdurur ve oğlu Memo'nun, Sülo'yu öldürmesini ister. Ancak, Memo buna pek yanaşmaz.

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Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı

Öldürüleceğini anlayan Sülo, Memo'ya bir teklifte bulunur. Memo'nun kendisini öldürmemesi durumunda köyden uzaklaşacağını söyler. Evlenmek için başka çaresi kalmayan Memo, Sülo'nun planını kabul eder ve köy meydanında Sülo'yu yalandan vurur. Köy halkı da bu numaraya inanır.

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Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı

Daha sonra dağdaki bir eşkıyanın yanında tekrar karşılaşan Memo ve Sülo yine birbirine düşer. Eşkıyanın altınlarını gören Sülo'nun iştahı kabarır ve şehirde kalmaktan vazgeçer.

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Yeşilçam efsanesi Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı

Bir döneme damga vuran isimlerin yılları içindeki değişimi şoke etti. İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere o isimler