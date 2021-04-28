Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı filminin küçük oyuncusunun son hali görenleri şaşırttı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Çöpçüler Kralı filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Remzi Ekmekçi, Hacer'in 4 erkek kardeşinden en küçük olanıydı. Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu. İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri...