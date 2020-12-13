Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in kardeşi görenleri şaşırttı

Yeşilçam filmleri günümüzde birçok izleyeni güldürmeyi başarıyor. Efsaneler arasında yer alan Çöpçüler Kralı filminde boy gösteren küçük oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Çöpçüler Kralı filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Remzi Ekmekçi, Hacer'in 4 erkek kardeşinden en küçük olanıydı. Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu. İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri...