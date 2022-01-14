Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in ağabeyleri son halleriyle şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Çöpçüler Kralı filmi hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenlerin gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakterini canlandıran Ayşen Gruda'nın ağabeylerinin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in ağabeyleri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştimiş.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 06:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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