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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in ağabeyleri son halleriyle şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Çöpçüler Kralı filmi hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenlerin gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakterini canlandıran Ayşen Gruda'nın ağabeylerinin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in ağabeyleri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştimiş.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 06:28
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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in ağabeyleri son halleriyle şaşırttı

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in ağabeylerine bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in ağabeyleri son halleriyle şaşırttı

Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in ağabeyleri son halleriyle şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in ağabeyleri son halleriyle şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in ağabeyleri son halleriyle şaşırttı

Peker Açıkalın