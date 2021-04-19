Yeşilçam efsanesi Çarıklı Milyoner filminin Suna'sı Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Çarıklı Milyoner filminde gazeteci Suna karakterini canlandıran Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Necla Nazır'ın en unutulmaz rolü 'Çarıklı Milyoner' filmindeki gazeteci Suna rolüydü. Güzelliğiyle döneme damgasını vuran Necla Nazır sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 19.04.2021 06:33 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 06:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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