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Yeşilçam efsanesi Çarıklı Milyoner filminin Suna'sı Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Çarıklı Milyoner filminde gazeteci Suna karakterini canlandıran Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Necla Nazır'ın en unutulmaz rolü 'Çarıklı Milyoner' filmindeki gazeteci Suna rolüydü. Güzelliğiyle döneme damgasını vuran Necla Nazır sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 19.04.2021 06:33 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 06:33
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Yeşilçam efsanesi Çarıklı Milyoner filminin Suna'sı Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çarıklı Milyoner'de gazeteci Suna karakterini canlandıran Necla Nazır sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Çarıklı Milyoner filminin Suna'sı Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın güzelleri arasında yer alan ve birçok filmde boy gösteren Necla Nazır'ın son hali ortaya çıktı.

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Yeşilçam efsanesi Çarıklı Milyoner filminin Suna'sı Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı

Başta Yeşilçam'a damga vuran Necla Nazır olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.

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Yeşilçam efsanesi Çarıklı Milyoner filminin Suna'sı Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı

İşte o isimler ve değişimleri...

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Yeşilçam efsanesi Çarıklı Milyoner filminin Suna'sı Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı

Kenan İmirzalıoğlu