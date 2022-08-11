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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Kemal Sunal'ın unutulmaz repliği "Sen içme Arap..." hafızalardaki yerini koruyor

Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Kemal Sunal'ın unutulmaz repliği "Sen içme Arap..." hafızalardaki yerini koruyor

Yeşilçam'ın emektar oyuncuları arasında yer alan ve oynadığı yan rollerle hafızalara kazınan Celal Yonat vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat'ın unutulmazı ise Arap Celal karakteri oldu. Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

Giriş Tarihi: 11.08.2022 09:22
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Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Kemal Sunal’ın unutulmaz repliği Sen içme Arap... hafızalardaki yerini koruyor

Yeşilçam'ın efsane filmlerinde oynadığı Arap Celal rolüyle tanınan ve Türk sinemasının emektarlarından olan Celal Yonat yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki Celal Yonat kimdir? Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Kemal Sunal’ın unutulmaz repliği Sen içme Arap... hafızalardaki yerini koruyor

Cüneyt Arkın - Eskişehir

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Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Kemal Sunal’ın unutulmaz repliği Sen içme Arap... hafızalardaki yerini koruyor

Ediz Hun - İstanbul

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Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Kemal Sunal’ın unutulmaz repliği Sen içme Arap... hafızalardaki yerini koruyor

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Kemal Sunal’ın unutulmaz repliği Sen içme Arap... hafızalardaki yerini koruyor

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