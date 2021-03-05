Yeşilçam efsanelerinden Yüz Numaralı Adam'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Kemal Sunal...

Türk filmlerinde yıllar sonra fark edilen hatalar yıllar sonra fark ediliyor. Günümüzde çekilen filmlerdeki hataları gördükçe o günlerdeki imkanlar ile çekilen filmlerdeki bu hatalara aslında çok şaşırmamak gerek...

'Umudumuz Şaban' filminde Mardinli Arif'in yere gelişi güzel attığı tabancalar, diğer sahnede Ringo Şaban'ın alması için yerde düzgün bir şekilde hazırlanmış.