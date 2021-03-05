05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeşilçam efsanelerinden Yüz Numaralı Adam'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Kemal Sunal...

Yeşilçam efsanelerinden Yüz Numaralı Adam'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Kemal Sunal...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Yüz Numaralı Adam'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın kült filmlerinden Yüz Numaralı Adam filmindeki efsane oyuncu Kemal Sunal'ın berberde çalıştığı sahnedeki hata görenleri şaşkına çevirdi. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki o büyük hata ve Yeşilçam'da şu ana kadar tespit edilmiş hatalar...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 06:16 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 06:18
  • 1
  • 100
Yeşilçam efsanelerinden Yüz Numaralı Adam'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Kemal Sunal...

Türk filmlerinde yıllar sonra fark edilen hatalar yıllar sonra fark ediliyor. Günümüzde çekilen filmlerdeki hataları gördükçe o günlerdeki imkanlar ile çekilen filmlerdeki bu hatalara aslında çok şaşırmamak gerek...

'Umudumuz Şaban' filminde Mardinli Arif'in yere gelişi güzel attığı tabancalar, diğer sahnede Ringo Şaban'ın alması için yerde düzgün bir şekilde hazırlanmış.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 100
Yeşilçam efsanelerinden Yüz Numaralı Adam'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Kemal Sunal...
  • 3
  • 100
Yeşilçam efsanelerinden Yüz Numaralı Adam'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Kemal Sunal...
  • 4
  • 100
Yeşilçam efsanelerinden Yüz Numaralı Adam'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Kemal Sunal...
  • 5
  • 100
Yeşilçam efsanelerinden Yüz Numaralı Adam'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Kemal Sunal...
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ