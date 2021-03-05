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Yeşilçam efsanelerinden Yüz Numaralı Adam'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Kemal Sunal...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Yüz Numaralı Adam'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın kült filmlerinden Yüz Numaralı Adam filmindeki efsane oyuncu Kemal Sunal'ın berberde çalıştığı sahnedeki hata görenleri şaşkına çevirdi. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki o büyük hata ve Yeşilçam'da şu ana kadar tespit edilmiş hatalar...
Giriş Tarihi: 05.03.2021 06:16Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 06:18