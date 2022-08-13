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Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ile Filiz Akın'dan uzun zaman sonra bir ilk! Son hallerine bakın! Türk sinemasının devleri sosyal medyayı salladı

Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen 'Sultan' lakaplı Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım, 'Arım Balım Peteğim', 'Kara Gözlüm' filmleriyle hafızalara kazındı. Yıllardır hem güzelliği hem de performansıyla adından söz ettiren Şoray, bu kez meslektaşı Filiz Akın ile gündeme geldi. Şoray, Yeşilçam'ın 'kolejli kızı' olarak anılan ve güzelliğiyle dillere destan olan Akın ile buluştu. Yeşilçam yıldızlarının o anları sosyal medyayı sallarken Akın ve Şoray, son halleriyle bir kez daha hayran bıraktı. Ünlü oyuncular için "Hala çok güzeller", "Türk sinemasının en güzel iki kadını yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulundu. İşte Türk sinemasına adlarını altın harflerle yazdıran Filiz Akın ile Türkan Şoray'ın son halleri... Yeşilçam'ın iki unutulmaz ismi Bodrum'da bir araya geldi. Başarılı oyuncu Filiz Akın, eski dostu Türkan Şoray ile videolu paylaşım yaptı. Akın, "Gönüllerin sultanı" notuyla mutluluğunu dile getirdi. İşte Filiz Akın ve Türkan Şoray'ın o anları ve ünlü isimlerin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 13.08.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 15:57
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Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ile Filiz Akın’dan uzun zaman sonra bir ilk! Son hallerine bakın! Türk sinemasının devleri sosyal medyayı salladı

Yeşilçam'ın efsaneleri Türkan Şoray ve Filiz Akın hasret giderdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ile Filiz Akın’dan uzun zaman sonra bir ilk! Son hallerine bakın! Türk sinemasının devleri sosyal medyayı salladı

Sosyal medya o görüntüleri konuşmaya başladı.

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Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ile Filiz Akın’dan uzun zaman sonra bir ilk! Son hallerine bakın! Türk sinemasının devleri sosyal medyayı salladı

Tekrarlarıyla hala sıkılmadan seyredilen Yeşilçam'ın güzel 2 yıldızı Bodrum tatilinde görüştü.

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Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ile Filiz Akın’dan uzun zaman sonra bir ilk! Son hallerine bakın! Türk sinemasının devleri sosyal medyayı salladı

HAYRANLARININ YÜZÜ GÜLDÜ

Türk sinemasının İşportacı Kız'ı Filiz Akın, eski dostu Al Yazmalım'ın Asya'sı Türkan Şoray ile hasret giderdi.

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Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ile Filiz Akın’dan uzun zaman sonra bir ilk! Son hallerine bakın! Türk sinemasının devleri sosyal medyayı salladı

İki sevilen yüzün simanın yan yana gelmesi görenleri mutlu etti.