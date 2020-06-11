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Haberler Galeri Yeşilçam efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...

Yeşilçam efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Cüneyt Arkın, Yeşilçam oyuncularıyla ilgili anlattığı anılarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde Türkan Şoray ile rol aldığı filmdeki anılarından bahseden Cüneyt Arkın, bu sefer de Yeşilçam'ın bir diğer efsanesi Münir Özkul ile anısını anlattı.Yeşilçam oyuncuları ile anılarını paylaşan Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 16:38
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Yeşilçam efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç... GALERİ DEVAM EDİYOR

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, set anılarını Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. 82 yaşındaki Cüneyt Arkın, Münir Özkul ile bir karesini paylaşıp duygusal satırlar yazdı.

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Yeşilçam efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...

"Filmde ben yoksul bir gençtim. Gönül Yazar zengin bir kızı oynuyordu. Kırmızı, spor, üstü açık bir arabası vardı. Film çekimleri dışında beni yanına oturtur, gezerdik. Sinema oyunculuğuna yeni başlamıştım. Aldığım üç beş kuruşla, borçlarımı kapattığımdan, aslında filmde olduğum gibi hayatta da yoksuldum. Genç, güzel, şöhretli bir kadın yanımda kırmızı spor araba altımda bir hayali yaşıyordum. Tahta kulübenin önünde Gönül Yazar'la bir sahnemiz vardı.

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Yeşilçam efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...

'YARALI YÜREĞİMİ SONUNA KADAR AÇTIM'

Münir ve Tanju da dert ortaklarımızdı. Sahne, Gönül Yazar'ın ısrarlı sorunlarıyla başlıyordu. Ben az konuşan, asla kendini açık etmeyen bir kişiliktim. Ama bir yerde Gönül Yazar öylesine can evimden vuruyordu ki, ister istemez yaralı yüreğimi sonuna kadar açtım.

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Yeşilçam efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...

O an aylarca süren bostan bekçiliğinde yaşadığım korkunç yalnızlık, dost köpeklerim, vefalı sıpam, asla genç kızlıklarını yaşayamayan ablalarım, elleri nasırlı anam, kamburu çıkmış babam. Açlıklarımız, toprağı kazıp çıkardığımız acı köklerle karnımızı doyurmaya çalışmalarımız, cehalet, yoksulluk, çaresizlik, açlık işte bunları tek tek yaşayarak konuşmaya başladım.

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Yeşilçam efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...

Senaryodan çıkmış artık düpedüz kendimi anlatıyordum. Çıt yoktu. Set etkilenmişti. Gözyaşlarımı silip sustum. Kamera da sustu. Münir Özkul bir garip kalktı, içeri girdi. Onu takip ettim. Pencere kıyısına oturmuştu. Yüzünde deniz vardı. Ağlıyordu. Yanına oturdum. Elini tuttum.