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Yeşilçam efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...
Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Cüneyt Arkın, Yeşilçam oyuncularıyla ilgili anlattığı anılarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde Türkan Şoray ile rol aldığı filmdeki anılarından bahseden Cüneyt Arkın, bu sefer de Yeşilçam'ın bir diğer efsanesi Münir Özkul ile anısını anlattı.Yeşilçam oyuncuları ile anılarını paylaşan Cüneyt Arkın'dan Münir Özkul paylaşımı: Sen ne korkunç...
Giriş Tarihi: 11.06.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 16:38
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