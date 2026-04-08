"Yerli Adriana" Merve Boluğur'dan samimi itiraf: "Ben de benzetmiştim"

Acemi Cadı dizisiyle şöhreti yakalayan Merve Boluğur, ekranlardan uzak olsa da her hareketiyle olay yaratmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, katıldığı film galasında yıllar önce bir araya geldiği Adriana Lima hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin Adriana Lima'ya olan benzerliğini hatırlatması üzerine gülümseyerek yanıt veren Boluğur, bu durumdan gurur duyduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu, "Adriana çok beğendiğim bir kadın. Daha önce iş sebebiyle yan yana da gelmiştik. Ona benzetilmek beni sadece memnun eder. Ben de paylaşırken aslında benzetmiştim" diyerek sosyal medyadaki tartışmalara son noktayı koydu.

Merve Boluğur ve Adriana Lima'nın yolları ilk kez 2014 yılında bir kozmetik markasının etkinliğinde kesişti. O gün çekilen o meşhur kare, Türk magazin tarihine "Yerli Adriana" başlığıyla kazındı.

BOY FARKI İÇİN "PEÇETE" FORMÜLÜ

Boluğur, 2020 yılında yaptığı bir itirafla hayranlarını hem şaşırtmış hem de güldürmüştü. Adriana Lima ile yan yana geldiği o gün hakkında konuşan oyuncu:

"O gün biraz şanslıydım, ışık benden yanaydı. Boyuna ulaşabilmek için topuklu ayakkabımın içine kağıt peçete koyup bayağı uğraştım. Çok kasıldım" itirafıyla, ikonik kare için verdiği mücadeleyi anlatmıştı.