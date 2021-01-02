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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni isimler geliyor... Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli mi, açıklandı mı? Başvurular... Yeni isimler geliyor... Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli mi, açıklandı mı? Başvurular...
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu yarışma programI Survivor 2021 için geri sayım sürüyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yeni isimleri paylaşmaya devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek yarışma programında yer alacak isimler ve başlama tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli mi, açıklandı mı? Başvurular...
Giriş Tarihi: 02.01.2021 17:36
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli mi, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021 için geri sayım sürüyor. Yeniden Ünlüler ve Gönüllüler arasında gerçekleşecek yarışma programında yer alacak isimler merak ediliyor. Acun Ilıcalı, kendi sosyal medya hesabı üzerinden isimleri açıklamayı sürdürüyor. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli mi, açıklandı mı? Başvurular...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.
SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR, BELLİ OLDU MU?
Survivor 2021 kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu.
Survivor 2021'de yer alan ve Acun Ilıcalı tarafında açıklanan ilk yarışması Cemal Hünal oldu.
Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya, Survivor'da yarışacak.
Dizi ve sinema oyuncusu Öykü Çelik de Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor.