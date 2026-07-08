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Yeni cipi nazara geldi! Ünlü şef Danilo Zanna kaza geçirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü şef Danilo Zanna, İstanbul Göktürk'te seyir halindeyken arkadan gelen iş makinesinin aracına çarpması sonucu trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan olmazken, Zanna'nın henüz bir hafta önce satın aldığı lüks cipinde maddi hasar meydana geldi.

Yeni cipi nazara geldi! Ünlü şef Danilo Zanna kaza geçirdi 1

Ekranların sevilen ismi ünlü şef Danilo Zanna, trafikte yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.

Yeni cipi nazara geldi! Ünlü şef Danilo Zanna kaza geçirdi 2

GÖKTÜRK'TE KAZA: YENİ ARACINA İŞ MAKİNESİ ÇARPTI

Kaza, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Danilo Zanna, lüks cipiyle trafikte seyir halindeyken arkasından gelen bir iş makinesi duramayarak aracına çarptı.

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Yeni cipi nazara geldi! Ünlü şef Danilo Zanna kaza geçirdi 3

Çarpmanın etkisiyle ünlü şefin aracının arka bölümünde maddi hasar oluştu. Kazanın ardından aracından inen Zanna, çevredeki sürücülerin de dikkatini çekti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, taraflar kaza tutanağı tuttu.

Yeni cipi nazara geldi! Ünlü şef Danilo Zanna kaza geçirdi 4

LÜKS CİPİNİ YENİ ALMIŞTI

Kazanın ardından Danilo Zanna, aracında oluşan hasarı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Lüks cipin hasarlı görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü şefe "geçmiş olsun" mesajları geldi.

Yeni cipi nazara geldi! Ünlü şef Danilo Zanna kaza geçirdi 5

Kazaya karışan aracın henüz yeni olması ise dikkat çekti. Danilo Zanna'nın lüks cipini 26 Haziran'da teslim aldığı öğrenildi. Ünlü şefin büyük bir sevinçle aldığı aracının kısa süre sonra kazada hasar görmesi sevenlerini üzdü.

Yeni cipi nazara geldi! Ünlü şef Danilo Zanna kaza geçirdi 6

2021 YILINDA BOŞANMIŞTI

MasterChef'in ünlü şefi Danilo Zanna, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ise bu kez sosyal medyada yapılan dikkat çekici bir benzetmeyle adından söz ettirdi.

Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2012 yılında nikah masasına oturmuş, 2013 yılında ise oğullarını kucaklarına almıştı. Çiftin evliliği ilerleyen yıllarda yaşanan sorunların ardından sona ermişti.

Yeni cipi nazara geldi! Ünlü şef Danilo Zanna kaza geçirdi 7

Zanna'nın Demirbilek'e yönelik iddialarla boşanma davası açtığı basına yansımış, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen süreç 2021 yılında anlaşmalı boşanmayla sonuçlanmıştı.

Mahkeme, çiftin çocukları için ortak velayet kararı verirken, oğullarının eğitim ve diğer masraflarının Danilo Zanna tarafından karşılanmasına hükmetmişti.

Yeni cipi nazara geldi! Ünlü şef Danilo Zanna kaza geçirdi 8

TUĞÇE DEMİRBİLEK'İ EBRU GÜNDEŞ'E BENZETTİLER

Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek, bu kez sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Demirbilek'in görünümünü ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e benzetti.

Yapılan benzetme kısa sürede dikkat çekerken, Tuğçe Demirbilek'in Ebru Gündeş'e benzetilmesi sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

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