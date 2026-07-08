Yeni cipi nazara geldi! Ünlü şef Danilo Zanna kaza geçirdi

2021 YILINDA BOŞANMIŞTI MasterChef'in ünlü şefi Danilo Zanna, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ise bu kez sosyal medyada yapılan dikkat çekici bir benzetmeyle adından söz ettirdi. Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2012 yılında nikah masasına oturmuş, 2013 yılında ise oğullarını kucaklarına almıştı. Çiftin evliliği ilerleyen yıllarda yaşanan sorunların ardından sona ermişti.

Zanna'nın Demirbilek'e yönelik iddialarla boşanma davası açtığı basına yansımış, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen süreç 2021 yılında anlaşmalı boşanmayla sonuçlanmıştı. Mahkeme, çiftin çocukları için ortak velayet kararı verirken, oğullarının eğitim ve diğer masraflarının Danilo Zanna tarafından karşılanmasına hükmetmişti.