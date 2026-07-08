Yeni cipi nazara geldi! Ünlü şef Danilo Zanna kaza geçirdi
Ünlü şef Danilo Zanna, İstanbul Göktürk'te seyir halindeyken arkadan gelen iş makinesinin aracına çarpması sonucu trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan olmazken, Zanna'nın henüz bir hafta önce satın aldığı lüks cipinde maddi hasar meydana geldi.
Ekranların sevilen ismi ünlü şef Danilo Zanna, trafikte yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.
GÖKTÜRK'TE KAZA: YENİ ARACINA İŞ MAKİNESİ ÇARPTI
Kaza, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Danilo Zanna, lüks cipiyle trafikte seyir halindeyken arkasından gelen bir iş makinesi duramayarak aracına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ünlü şefin aracının arka bölümünde maddi hasar oluştu. Kazanın ardından aracından inen Zanna, çevredeki sürücülerin de dikkatini çekti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, taraflar kaza tutanağı tuttu.
LÜKS CİPİNİ YENİ ALMIŞTI
Kazanın ardından Danilo Zanna, aracında oluşan hasarı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Lüks cipin hasarlı görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü şefe "geçmiş olsun" mesajları geldi.
Kazaya karışan aracın henüz yeni olması ise dikkat çekti. Danilo Zanna'nın lüks cipini 26 Haziran'da teslim aldığı öğrenildi. Ünlü şefin büyük bir sevinçle aldığı aracının kısa süre sonra kazada hasar görmesi sevenlerini üzdü.