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Yeliz Yeşilmen'in kızı kaynar suyla yandı! Kızının o halini sosyal medyada paylaştı
Son dönemde eşiyle yaşadığı sorunlarla gündemde olan Yeliz Yeşilmen'in kızı korkunç bir kaza yaşadı. Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızı, bacağına dökülen kaynar suyla yandı. Korku dolu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Yeşilmen'in kızının son hali iç sızlattı.
Giriş Tarihi: 07.08.2020 13:22Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 13:23