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Haberler Galeri Yeliz Yeşilmen'in kızı kaynar suyla yandı! Kızının o halini sosyal medyada paylaştı

Yeliz Yeşilmen'in kızı kaynar suyla yandı! Kızının o halini sosyal medyada paylaştı

Son dönemde eşiyle yaşadığı sorunlarla gündemde olan Yeliz Yeşilmen'in kızı korkunç bir kaza yaşadı. Yeşilmen'in 10 yaşındaki kızı, bacağına dökülen kaynar suyla yandı. Korku dolu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Yeşilmen'in kızının son hali iç sızlattı.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 13:23
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Yeliz Yeşilmen'in kızı kaynar suyla yandı! Kızının o halini sosyal medyada paylaştı

Geçtiğimiz aylarda eşiyle ilgili yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Yeliz Yeşilmen'in kızının bacağına kaynar su döküldü.

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Yeliz Yeşilmen'in kızı kaynar suyla yandı! Kızının o halini sosyal medyada paylaştı

Her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, olaydan iki saat sonra paylaşım yaparak yaşadıklarını anlattı.

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Yeliz Yeşilmen'in kızı kaynar suyla yandı! Kızının o halini sosyal medyada paylaştı

Ağlamaktan gözlerinin şiştiğini belirten Yeşilmen, "Asya'mın bacaklarına ocaktaki demlik döküldü. Rabbim korusun çok büyük tehlike atlattık. Göz nazar buradan çıktı sanırım. Bunla bitmiş olsun.

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Yeliz Yeşilmen'in kızı kaynar suyla yandı! Kızının o halini sosyal medyada paylaştı

Allah'tan yan masada krem vardı 2 dakikada müdahale ettik. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

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Yeliz Yeşilmen'in kızı kaynar suyla yandı! Kızının o halini sosyal medyada paylaştı