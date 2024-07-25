Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz ünlü şefin eski elemanı çıktı! Survivor'dan önce MasterChef'in jürisi...

Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Yiğit Alp Poyraz, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor. Yakışıklılığı ve yarışmada gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Poyraz, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Daha önce bir reklam yıldızı olduğu ortaya çıkan ünlü isimin, MasterChef'in jürisi Somer Sivrioğlu ile olan bağlantısı şoke etti. İşte Yiğit Alp Poyraz'ın hayatı hakkında bilinmeyenler...