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Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz ünlü şefin eski elemanı çıktı! Survivor'dan önce MasterChef'in jürisi...

Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Yiğit Alp Poyraz, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor. Yakışıklılığı ve yarışmada gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Poyraz, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Daha önce bir reklam yıldızı olduğu ortaya çıkan ünlü isimin, MasterChef'in jürisi Somer Sivrioğlu ile olan bağlantısı şoke etti. İşte Yiğit Alp Poyraz'ın hayatı hakkında bilinmeyenler...

Giriş: 25.07.2024 10:26 Güncelleme: 25.07.2024 11:12
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Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz ünlü şefin eski elemanı çıktı! Survivor’dan önce MasterChef’in jürisi...

Survivor yarışmasından tanıdığımız Yiğit Alp Poyraz'ın hayatını hakkında detaylar merak konusu oluyor. Şimdilerde Yasmin Erbil ile mutlu bir birliktelik sürdüren Poyraz, hakkında çıkan gerçekle sevenlerini şaşırttı.

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Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz ünlü şefin eski elemanı çıktı! Survivor’dan önce MasterChef’in jürisi...

Ünlü ismin daha önce bir giyim firmasının reklamında rol aldığı ortaya çıkmıştı. Yiğit Poyraz bu sefer de bambaşka bir haberle gündem oldu. Poyraz, meğerse MasterChef'in jürisi Somer Sivrioğlu'nun restoranında çalışmış...



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Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz ünlü şefin eski elemanı çıktı! Survivor’dan önce MasterChef’in jürisi...

Yiğit Alp Poyraz daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Üniversite üçüncü sınıfta 1 sene Avustralya'ya gittim ve eğitim aldım. O süre zarfında 1 sene Somer Şef'in restoranında çalıştım!Çok güzel bir maceraydı benim için...'

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Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz ünlü şefin eski elemanı çıktı! Survivor’dan önce MasterChef’in jürisi...

SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi.

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Yasmin Erbil’in sevgilisi Yiğit Poyraz ünlü şefin eski elemanı çıktı! Survivor’dan önce MasterChef’in jürisi...

1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü. 8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.