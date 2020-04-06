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Haberler Galeri Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!

Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı. 90'lı yılların hafızalara kazınan karakterini canlandıran Yasemin Yalçın'ın son halini gören hayranları büyük şaşkınlık yaşıyor. İnce İnce Yasemince'nin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın 'kaynana' rolüyle izleyenleri ekran başına kilitliyordu. Yasemin Yalçın'ın usta oyunculuğu ve skeçlerde gösterdiği başarılı performans izleyicilerin hafızalarına kazındı.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 07:04 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 07:05
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Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!
Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın'ın son hali herkesin dikkatini çekti. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü alan başarılı oyuncu televizyon ekranlarında uzun yılar boyunca yayınlanan Yasemince adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. En bilinenleri Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan'dır.

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Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!
Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!

Sırrı Elitaş

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Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!
Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!

Zihni Göktay

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Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!
Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!

Ajda Pekkan

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Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!
Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!

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