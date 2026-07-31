Yasemin Yazıcı Liverpool Üniversitesi'nde ödül aldı

Oyuncu Yasemin Yazıcı, Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığı tez çalışmasıyla "Yılın Tezi" ödülüne layık görüldü. Akademik başarısını sosyal medya hesabından paylaşan Yazıcı, "İyi ki pes etmemişim" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir oyuncu Onur Tuna ile birliktelik yaşayan Yasemin Yazıcı, oyunculuk kariyerinin yanı sıra akademik başarısıyla da dikkat çekti.

YILIN TEZİ SEÇİLDİ Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda eğitimini tamamlayan Yazıcı'nın hazırladığı tez çalışması, üniversite tarafından "Yılın Tezi" seçildi. Yüksek lisansını "Distinction" derecesiyle tamamlayan oyuncu, bu başarısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"İYİ Kİ PES ETMEMİŞİM" Başarı yolculuğunda yaşadığı zorlukları da anlatan Yazıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sayısız uykusuz gece, son teslim tarihleri, tez düzeltmeleri, dizi-film setleri, tükenmişlik ve yetersizlik hissi... Ama sonunda psikoloji yüksek lisansı, 'Distinction', 'Yılın Tezi' ödülü. İyi ki pes etmemişim."

TEBRİK YAĞDI Yazıcı'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Hande Subaşı, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Belçim Bilgin, Sıla Türkoğlu, Ayça Ayşin Turan, Sinan Tuzcu ve İbrahim Selim de oyuncuyu tebrik eden isimler arasında yer aldı.

Yasemin Yazıcı, lisans eğitimini ise Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'nun (LSE) Sosyal Antropoloji Bölümü'nde tamamlamıştı.