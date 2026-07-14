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Yasemin Şefkatli'den ikizlerine duygu dolu paylaşım: "İleride görürseniz, benden size"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile geçirdiği anlardan oluşan videoyu duygusal bir mesajla paylaştı. Çocuklarına geleceğe yönelik satırlar yazan Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Yasemin Şefkatli'den ikizlerine duygu dolu paylaşım: "İleride görürseniz, benden size" 1

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir için hazırladığı videoyu takipçileriyle paylaştı. "Ne zaman tamamlandım biliyor musunuz?" sözleriyle başlayan paylaşımında çocuklarına geleceğe yönelik duygusal bir mesaj bırakan Şefkatli, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yasemin Şefkatli'den ikizlerine duygu dolu paylaşım: "İleride görürseniz, benden size" 2

İKİZLERİYLE HAZIRLADIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

2021 yılında İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, aile yaşamından kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor.

Son olarak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in birlikte yer aldığı görüntülerden oluşan bir video yayımlayan Şefkatli, paylaşımına "Ne zaman tamamlandım biliyor musunuz?" sözleriyle başlayan bir not ekledi.

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Yasemin Şefkatli'den ikizlerine duygu dolu paylaşım: "İleride görürseniz, benden size" 3

ÇOCUKLARINA GELECEĞE YÖNELİK ANLAMLI NOT BIRAKTI

Videonun devamında ikizlerinin büyüme sürecinden görüntülere yer veren Yasemin Şefkatli, paylaşımına "İleride görürseniz, benden size..." ifadeleriyle başlayan duygusal bir not ekledi.

Yasemin Şefkatli'den ikizlerine duygu dolu paylaşım: "İleride görürseniz, benden size" 4

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri yorumlarıyla Şefkatli'nin mesajına destek verdi.

Yasemin Şefkatli'den ikizlerine duygu dolu paylaşım: "İleride görürseniz, benden size" 5

AİLE HAYATINI SIK SIK TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Yasemin Şefkatli, 2024 yılında dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile aile yaşamına ilişkin paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Yasemin Şefkatli'den ikizlerine duygu dolu paylaşım: "İleride görürseniz, benden size" 6

Şefkatli, zaman zaman annelik deneyimlerini, çocuklarının gelişim sürecini ve günlük yaşamından kesitleri de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Yasemin Şefkatli'den ikizlerine duygu dolu paylaşım: "İleride görürseniz, benden size" 7

İBRAHİM İSMİNİN HİKAYESİNİ İLK KEZ ANLATMIŞTI

Yasemin Şefkatli, kısa süre önce eşi İdo Tatlıses'in sunduğu programa konuk olarak aile yaşamına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şefkatli, ikiz oğullarından birine neden kayınpederi İbrahim Tatlıses'in adını verdiklerini de ilk kez anlatmıştı.

Yasemin Şefkatli'den ikizlerine duygu dolu paylaşım: "İleride görürseniz, benden size" 8

"Daha güçlü olsun istedik"

İsim tercihinin arkasındaki duygusal süreci paylaşan Yasemin Şefkatli, hamilelik döneminde ikizlerinden birinin sağlık sorunu yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İkizlerden birinin kalp problemi olduğunu anne karnındayken biliyorduk. Daha güçlü olsun, mucizeler onu bulsun diye bilerek İbrahim adını koymak istedik."

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