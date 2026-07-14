Yasemin Şefkatli'den ikizlerine duygu dolu paylaşım: "İleride görürseniz, benden size"

Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile geçirdiği anlardan oluşan videoyu duygusal bir mesajla paylaştı. Çocuklarına geleceğe yönelik satırlar yazan Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir için hazırladığı videoyu takipçileriyle paylaştı. "Ne zaman tamamlandım biliyor musunuz?" sözleriyle başlayan paylaşımında çocuklarına geleceğe yönelik duygusal bir mesaj bırakan Şefkatli, binlerce beğeni ve yorum aldı.

İKİZLERİYLE HAZIRLADIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ 2021 yılında İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, aile yaşamından kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in birlikte yer aldığı görüntülerden oluşan bir video yayımlayan Şefkatli, paylaşımına "Ne zaman tamamlandım biliyor musunuz?" sözleriyle başlayan bir not ekledi.

ÇOCUKLARINA GELECEĞE YÖNELİK ANLAMLI NOT BIRAKTI Videonun devamında ikizlerinin büyüme sürecinden görüntülere yer veren Yasemin Şefkatli, paylaşımına "İleride görürseniz, benden size..." ifadeleriyle başlayan duygusal bir not ekledi.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri yorumlarıyla Şefkatli'nin mesajına destek verdi.