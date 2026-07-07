Yasemin Şefkatli uçakta korku dolu anlar yaşadı

İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli, çocuklarıyla çıktığı Antalya seyahatinde uçakta korku dolu anlar yaşadı. Yaşadığı paniği sosyal medya hesabından anlatan Şefkatli, "Resmen savrulduk, o korkuyu tarif edemiyorum" sözleriyle dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli Tatlıses, çocuklarıyla çıktığı Antalya seyahatinde korku dolu anlar yaşadı.

"RESMEN SAVRULDUK. O KORKUYU TARİF EDEMİYORUM" Uçak korkusunun giderek arttığını belirten Şefkatli, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Uçak korkum her seferinde üstüne kata kata gidiyor. Dalaman'da yaşadığımız feci iniş Antalya'ya da nasip oldu... Pilot anons yaptı, hava durumu parçalı bulutlu dedi ve buluta girmemiz bir oldu, resmen savrulduk. O korkuyu tarif edemiyorum."

"NABZIM VE TANSİYONUM KENDİNİ ZORLUYOR" İkiz çocuklarının yanında güçlü kalmaya çalıştığını söyleyen ünlü isim, yaşadığı stresin kendisini fiziksel olarak da etkilediğini ifade etti. Şefkatli, "Çocuklar yanımdayken daha güçlüyüm ama yine de nabzım, tansiyonum kendini zorluyor" diyerek uçuş sırasında yaşadığı korkunun boyutunu anlattı.

Korku dolu anların ardından çocuklarıyla vakit geçiren Yasemin Şefkatli, daha sonra yaptığı paylaşımda ise moralini yüksek tutmaya çalıştı. Ünlü isim, "Neyse çocukları biraz eğlenmeye getirdik, pozitif şeyler düşünelim" notuyla daha keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

MUTLULUKLARINI İKİZ BEBEKLERLE TAÇLANDIRDILAR İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini 2024 yılında dünyaya gelen ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile taçlandıran çift, aile hayatlarıyla da magazin gündeminin yakından takip edilen isimleri arasında yer alıyor.