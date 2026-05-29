Yasemin Sakallıoğlu'ndan "Sibel Can" örnekli ezber bozan çıkış

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. "Kilo, insanın dişiliğini gölgeler mi?" sorusuna Sibel Can'ı örnek göstererek yanıt veren Sakallıoğlu'nun açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Son dönemin en başarılı komedyenlerinden biri olan Yasemin Sakallıoğlu, samimi tavırlarıyla takipçileriyle kurduğu bağı güçlendirmeye devam ediyor. Instagram hesabı üzerinden hayranlarının sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, fiziksel özelliklerin dişilik üzerindeki etkisi üzerine gelen bir soru karşısında, magazin gündemine oturacak bir çıkış yaptı.

SİBEL CAN'LI TOKAT GİBİ YANIT: "DİŞİLİK TAVIRDA VE EDADADIR!" Takipçisinden gelen "Kilo insanın dişiliğini gölgeler mi?" sorusuna oldukça net ve çarpıcı bir yanıt veren ünlü komedyen, Türk müziğinin güçlü ismi Sibel Can'ı referans gösterdi. Sakallıoğlu, "Eğer dişilik kiloyla olsaydı, Sibel Can bu kadar çekici bir kadın olabilir miydi? Dişilik fiziksel ölçülerde değil, tavırda ve edadadır" ifadelerini kullanarak, kadının çekiciliğinin sadece kilodan ibaret olmadığını vurguladı. Bu çıkış, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.

"SİZ GÜLDÜKÇE BEN YEDİM" Sadece güzellik algısı üzerine değil, kendi kariyer yolculuğundaki inişli çıkışlı kilo hikayesini de tüm şeffaflığıyla anlatan Sakallıoğlu, stresi yemekle ilişkilendirdiği süreci şu sözlerle özetlemişti: "Bankacılıktan ayrılıp stand-up yapmaya başladığım dönemde, her salonun dolması ve başarılı olmak gibi bir hırsım vardı. Bu istek beni o kadar yıprattı ki, o dönemde kendimi yemeğe verdim. Siz güldükçe ben yedim. Kendi hayatımda hiçbir şeyi kendime haksızlık etmeden başarmayı henüz öğrenemedim."

"3.5 YILDIR TERAPİYE GİDİYORUM" Dışarıdan neşeli ve enerjik görüntüsünün altında oldukça hassas bir yapısı olduğunu itiraf eden komedyen, psikolojik destek almanın hayatındaki önemine de değindi. Kendisindeki beğenmediği özellikleri pozitife çevirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Sakallıoğlu, "Dışarıdan çok eğlenceli görünsem de aşırı hassas biriyim. 3.5 yıldır terapiye gidiyorum ve kendime yaptığım en büyük iyilik bu" diyerek iç dünyasındaki kırılganlıkları ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini hayranlarıyla paylaşmıştı.

SAHNE IŞIKLARINDAN MUTLU BİR YUVA KURMAYA UZANAN AŞK HİKAYESİ Sosyal medyanın en sevilen komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, hem başarılı kariyeriyle hem de eşi Burak Yırtar ile olan mutlu evliliğiyle hayranlarının odağında. Karadeniz şivesiyle canlandırdığı tiplemeler ve çektiği parodi videolarıyla bir internet fenomeni olarak hayatımıza giren, ardından stand-up sahnelerinin tozunu attıran Yasemin Sakallıoğlu, başarısını özel hayatındaki huzurla taçlandırıyor. 2021 yılında dünyaevine girdiği eşi Burak Yırtar ile örnek bir birliktelik sürdüren Sakallıoğlu, kariyer yolculuğunu ve özel hayatının bilinmeyenlerini sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.