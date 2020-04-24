Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu!

Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı stil ve güzellik paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın yaptığı son paylaşım adeta takipçilerini şoke etti. Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan ve 2011 yılında evlenmesinin ardından oyunculuğu bırakan sosyetenin aranan yüzlerinden biri haline geldi. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Özilhan'ın son paylaşımında sırtını görenler şoke oldu.