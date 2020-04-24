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Haberler Galeri Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu!

Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu!

Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı stil ve güzellik paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın yaptığı son paylaşım adeta takipçilerini şoke etti. Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan ve 2011 yılında evlenmesinin ardından oyunculuğu bırakan sosyetenin aranan yüzlerinden biri haline geldi. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Özilhan'ın son paylaşımında sırtını görenler şoke oldu.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 12:25
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Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, son paylaştığı fotoğrafla yine çok konuşuldu.

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Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu!

Ünlü oyuncunun takipçileri, Özilhan'ın sırt kemiğine takıldı.

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Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu!

Özilhan'ın fotoğrafına "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" yorumları yapıldı.

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Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu!

İşte Özilhan'ın yaptığı o paylaşım…

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Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu!

Son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturan Yasemin Özilhan'ın eşi merak konusu oldu.