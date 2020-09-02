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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’dan müjdeli haber! Üçüncü bebek geliyor
Oyuncu Yasemin Özilhan 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuş ve 2 çocuk sahibi olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde kriz yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen çiftten sevindiren haber geldi. Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Yasemin Özilhan'ın üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu.
Giriş Tarihi: 02.09.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 10:38
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