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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’dan müjdeli haber! Üçüncü bebek geliyor

Oyuncu Yasemin Özilhan 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuş ve 2 çocuk sahibi olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde kriz yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen çiftten sevindiren haber geldi. Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Yasemin Özilhan'ın üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 02.09.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 10:38
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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’dan müjdeli haber! Üçüncü bebek geliyor

Geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde kriz olduğu haberleriyle gündeme gelen Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan'dan müjdeli haber geldi. 2011 yılında evlenen Anadolu Grubu'nun veliahdı İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan, üçüncü bebeklerini kucaklarına almak için gün saymaya başladı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugün ki yazısında Yasemin Özilhan'ı kaleme aldı.

İşte o yazı…

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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’dan müjdeli haber! Üçüncü bebek geliyor

Yasemin-İzzet Özilhan çiftiyle ilgili müjdeli bir haber kulağıma geldi.

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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’dan müjdeli haber! Üçüncü bebek geliyor

2011 yılında evlenen Anadolu Grubu'nun veliahdı İzzet Özilhan ile emekli fotomodel- oyuncu Yasemin Özilhan, üçüncü kez anne-baba olma mutluluğunu yaşayacakmış.

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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’dan müjdeli haber! Üçüncü bebek geliyor

Şubat 2012'de kızı Emine'yi, Nisan 2013'te de Ela'yı dünyaya getiren Yasemin Özilhan'ın üçüncü bebeğine hamile olduğu konuşuluyor.

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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’dan müjdeli haber! Üçüncü bebek geliyor

Ünlü çift, özel hayatıyla ilgili ketum davrandığı için bu konuda ser verip sır vermiyor ama Yasemin Hanım'ın üçüncü kez anne olmayı istediği bir sır değil.