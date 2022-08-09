Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç’in inişli çıkışlı ilişkisinde ipler koptu! Yasemin Allen Tolga Güleç’i tek kalemde sildi

Hemen hemen 1 ay önce Tolga Güleç'e "Seni sevmek ne güzel şey" ifadeleriyle seslenen Yasemin Kay Allen'in mutluluğu uzun sürmedi. Güzel oyuncu, 2. kez yollarını ayırdığı erkek arkadaşını sosyal medyadan da silip "Kapıları kapattım" mesajı verdi.