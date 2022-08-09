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Haberler Galeri Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç’in inişli çıkışlı ilişkisinde ipler koptu! Yasemin Allen Tolga Güleç’i tek kalemde sildi

Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç’in inişli çıkışlı ilişkisinde ipler koptu! Yasemin Allen Tolga Güleç’i tek kalemde sildi

Hemen hemen 1 ay önce Tolga Güleç'e "Seni sevmek ne güzel şey" ifadeleriyle seslenen Yasemin Kay Allen'in mutluluğu uzun sürmedi. Güzel oyuncu, 2. kez yollarını ayırdığı erkek arkadaşını sosyal medyadan da silip "Kapıları kapattım" mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 15:15
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Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç’in inişli çıkışlı ilişkisinde ipler koptu! Yasemin Allen Tolga Güleç’i tek kalemde sildi

Nisan ayında aşklarını duyuran oyuncu çift Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'ten sevenlerini üzen haber geldi.

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Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç’in inişli çıkışlı ilişkisinde ipler koptu! Yasemin Allen Tolga Güleç’i tek kalemde sildi

MAYIS AYINDA DA AYRILMIŞLARDI

Rol aldıkları dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, Mayıs ayında da kısa bir ayrılık yaşadı.

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Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç’in inişli çıkışlı ilişkisinde ipler koptu! Yasemin Allen Tolga Güleç’i tek kalemde sildi

KISA SÜRMÜŞTÜ

Ancak ayrılık uzun sürmedi ve oyuncu çift, Haziran ayında Bodrum'da barışmaları şerefine tatil yaptı.

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Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç’in inişli çıkışlı ilişkisinde ipler koptu! Yasemin Allen Tolga Güleç’i tek kalemde sildi

YENİDEN AYRILDILAR

Bir süredir birlikte görünmeyen Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in ikinci kez ayrıldığı ortaya çıktı.

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Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç’in inişli çıkışlı ilişkisinde ipler koptu! Yasemin Allen Tolga Güleç’i tek kalemde sildi

TEK KALEMDE SİLDİ

Haziran ayında Güleç'le fotoğrafını "Ne güzel şey seni sevmek" diye paylaşan güzel oyuncu, sevgilisini takipten çıktı.