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Yasemin Ergene setlere dönmeden önce 7 kilo aldı! Nedeni ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini noktalayan ve yeniden setlere dönmeye hazırlanan Yasemin Ergene hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun bilinçli olarak 7 kilo aldığı öğrenildi.

Yasemin Ergene setlere dönmeden önce 7 kilo aldı! Nedeni ortaya çıktı 1

"Doktorlar" dizisinde hayat verdiği Ela Altındağ karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlenmesinin ardından oyunculuk kariyerine ara vermişti. Eylül 2025'te 14 yıllık evliliğini noktalayan ünlü oyuncu, şimdilerde yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor.

Yasemin Ergene setlere dönmeden önce 7 kilo aldı! Nedeni ortaya çıktı 2

İzzet Özilhan ile evliliğinden iki kızı bulunan Yasemin Ergene, boşanmanın ardından sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Marka modelliği ve çeşitli iş birlikleri yapan sosyetik isme, hem dizilerde rol alması hem de televizyon programı sunması için teklifler geldiği öğrenildi.

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Yasemin Ergene setlere dönmeden önce 7 kilo aldı! Nedeni ortaya çıktı 3

YASEMİN ERGENE SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Uzun yıllar ekranlardan uzak kalan Yasemin Ergene'nin, Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı, kod adı "Düğünümüz Var" olan komedi dizisiyle setlere dönmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Yasemin Ergene setlere dönmeden önce 7 kilo aldı! Nedeni ortaya çıktı 4

Ünlü oyuncunun ekranlara dönüşü merakla beklenirken, Yasemin Ergene hakkında dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı bilgilere göre Ergene, son dönemde yaklaşık 7 kilo aldı.

Yasemin Ergene setlere dönmeden önce 7 kilo aldı! Nedeni ortaya çıktı 5

HERKES ZAYIFLIYOR O 7 KİLO ALDI

Yasemin Ergene'nin kilo almasının yeni dizisindeki rolüyle ilgili olduğu düşünülse de yakın çevresinden edinilen bilgilere göre durum farklı.

Kendisini oldukça zayıf bulan ünlü oyuncunun bilinçli olarak kilo almaya karar verdiği ve bu süreçte beslenmesine ağırlık verdiği iddia edildi. Ergene'nin çabaları sonucunda yaklaşık 7 kilo aldığı belirtildi.

Yasemin Ergene setlere dönmeden önce 7 kilo aldı! Nedeni ortaya çıktı 6

YENİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Ergene, son dönemde paylaştığı yeni pozlarıyla da takipçilerinin ilgisini çekiyor. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geliyor.

Yasemin Ergene setlere dönmeden önce 7 kilo aldı! Nedeni ortaya çıktı 7

KIZININ SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

14 yıllık evliliğinin ardından hayatında yeni bir dönem açan Yasemin Ergene'nin uzun bir aradan sonra setlere dönmesi ve yeni projesi şimdiden merak konusu oldu.

Yasemin Ergene setlere dönmeden önce 7 kilo aldı! Nedeni ortaya çıktı 8

Öte yandan Emine ve Ela adında iki kızı bulunan Yasemin Ergene, çocuklarının yüzlerini sosyal medya paylaşımlarında göstermemeyi tercih ediyor. Ancak, anne-kız geçtiğimiz aylarda kameralara yakalanmıştı.

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