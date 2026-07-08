Yasemin Ergene setlere dönmeden önce 7 kilo aldı! Nedeni ortaya çıktı

İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini noktalayan ve yeniden setlere dönmeye hazırlanan Yasemin Ergene hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun bilinçli olarak 7 kilo aldığı öğrenildi.

"Doktorlar" dizisinde hayat verdiği Ela Altındağ karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlenmesinin ardından oyunculuk kariyerine ara vermişti. Eylül 2025'te 14 yıllık evliliğini noktalayan ünlü oyuncu, şimdilerde yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor.

İzzet Özilhan ile evliliğinden iki kızı bulunan Yasemin Ergene, boşanmanın ardından sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Marka modelliği ve çeşitli iş birlikleri yapan sosyetik isme, hem dizilerde rol alması hem de televizyon programı sunması için teklifler geldiği öğrenildi.

YASEMİN ERGENE SETLERE GERİ DÖNÜYOR Uzun yıllar ekranlardan uzak kalan Yasemin Ergene'nin, Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı, kod adı "Düğünümüz Var" olan komedi dizisiyle setlere dönmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Ünlü oyuncunun ekranlara dönüşü merakla beklenirken, Yasemin Ergene hakkında dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı bilgilere göre Ergene, son dönemde yaklaşık 7 kilo aldı.