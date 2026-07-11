Yasemin Allen 37. yaşını teknede kutladı

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile evlenmesinin ardından 37. yaşını eşi ve yakın arkadaşlarıyla teknede düzenlenen doğum günü kutlamasında karşıladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı samimi kareler kısa sürede yoğun ilgi görürken, takipçileri Allen'ı yeni yaşı için tebrik mesajlarına boğdu.

'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Dokuz Oğuz', 'Bahar' ve 'Arka Sokaklar' gibi birçok başarılı yapımda rol alan Yasemin Allen, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı eski FBI ajanı Erdal Kaya ile geçtiğimiz aylarda Las Vegas'ta sade bir törenle evlenen oyuncu, nikah kareleriyle de adından söz ettirmişti. Çiftin paylaşımları sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görmüş, çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

EĞLENCELİ ANLARI SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ Bu kez 37. yaşını kutlayan Allen, doğum gününü eşi ve yakın dostlarıyla teknede düzenlenen özel bir organizasyonda geçirdi. Gece boyunca eğlencenin eksik olmadığı kutlamada neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Samimi kareler kısa sürede binlerce beğeni alırken, Allen'ın takipçileri doğum günü mesajları ve iyi dileklerini yorumlarda paylaştı.

YÜZÜĞÜ YENİDEN GÜNDEM OLDU Öte yandan Yasemin Allen'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda taktığı yüzük de dikkat çekmişti. Magazin kulislerinde yüzüğün değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu iddia edildi.