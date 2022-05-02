02 Mayıs 2022, Pazartesi
Yaşam savaşı verirken ihanete uğrayan Burak Sergen’den samimi açıklamalar: O dönemi yaşamamış sayıyorum
Geçen sene kovid-19'a yakalanıp ölümden dönen ünlü oyuncu Burak Sergen, "O dönemi hayatımdan çıkarmak istiyorum, hiç yaşamamış sayıyorum" dedi. Sergen, sanatçıların muhalif olup olmamasına ilişkin olarak "Sanatçı muhalif kanaldan beslenir ama her şeyi eleştirmek muhaliflik anlamına gelmez. Güzel işleri de takdir etmeliyiz. Sırf muhalif olacağım diye hak yememek gerekir. Bakın sağlık sistemimiz gayet iyi. Bunu görmezden gelip, sadece eleştirmek olmaz" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 02.05.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 11:04
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