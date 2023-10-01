Yasak aşk skandalı sonrası Cansu Tosun’dan dikkat çeken paylaşım! Babası Serenay Sarıkaya’nın annesiyle yakalanmıştı...

"KİMSE BANA AŞKTAN BAHSETMESİN"

Daha sonra özlü sözler paylaşan Serpil Tosun'un, "Seni, annen kadar sevecek ve baban kadar merak edecek kimse yoktur. O yüzden kimse bana aşktan bahsetmesin" cümleleri de oldukça manidardı.