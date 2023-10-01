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Haberler Galeri Yasak aşk skandalı sonrası Cansu Tosun’dan dikkat çeken paylaşım! Babası Serenay Sarıkaya’nın annesiyle yakalanmıştı...

Yasak aşk skandalı sonrası Cansu Tosun’dan dikkat çeken paylaşım! Babası Serenay Sarıkaya’nın annesiyle yakalanmıştı...

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan yasak aşk skandalıyla magazin gündemine oturdu. Seyhan'ın, yakın komşusu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile birlikteliği büyük ses getirdi. Skandal sonrası ilk açıklama aldatılan eş Serpil Tosun'dan gelirken Cansu Tosun'un sosyal medyada yaptığı aile paylaşımı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 01.10.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023 16:42
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Yasak aşk skandalı sonrası Cansu Tosun’dan dikkat çeken paylaşım! Babası Serenay Sarıkaya’nın annesiyle yakalanmıştı...

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir erkekle kameralara yansıdı. Yürüyüş yapan ikilinin basına yansımasının ardından Seyhan'ın yanındaki kişinin Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı.

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Yasak aşk skandalı sonrası Cansu Tosun’dan dikkat çeken paylaşım! Babası Serenay Sarıkaya’nın annesiyle yakalanmıştı...

Yasak aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken ortaya çıkan detaylarda ağızları açık bıraktı. Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un yazlıkta kapı komşuları olduğu öğrenildi.

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Yasak aşk skandalı sonrası Cansu Tosun’dan dikkat çeken paylaşım! Babası Serenay Sarıkaya’nın annesiyle yakalanmıştı...

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun'un samimi bir fotoğrafı da ortaya çıkarken ikilinin çok yakın arkadaş oldukları iddia edildi.

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Yasak aşk skandalı sonrası Cansu Tosun’dan dikkat çeken paylaşım! Babası Serenay Sarıkaya’nın annesiyle yakalanmıştı...

Tüm bu yaşananların ardından Serpil Tosun suskunluğunu bozdu. Yasak aşk iddialarının ardından gözlerin çevrildiği Serpil Tosun, sosyal medya hesabında yaptığı art arda paylaşımlarla dikkat çekti. Anne Tosun, Koray Avcı'nın, "Adaletin Bu Mu Dünya?" şarkısıyla göndermede bulundu.

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Yasak aşk skandalı sonrası Cansu Tosun’dan dikkat çeken paylaşım! Babası Serenay Sarıkaya’nın annesiyle yakalanmıştı...

"KİMSE BANA AŞKTAN BAHSETMESİN"

Daha sonra özlü sözler paylaşan Serpil Tosun'un, "Seni, annen kadar sevecek ve baban kadar merak edecek kimse yoktur. O yüzden kimse bana aşktan bahsetmesin" cümleleri de oldukça manidardı.