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Yasak aşk skandalı sonrası Cansu Tosun’dan dikkat çeken paylaşım! Babası Serenay Sarıkaya’nın annesiyle yakalanmıştı...
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan yasak aşk skandalıyla magazin gündemine oturdu. Seyhan'ın, yakın komşusu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile birlikteliği büyük ses getirdi. Skandal sonrası ilk açıklama aldatılan eş Serpil Tosun'dan gelirken Cansu Tosun'un sosyal medyada yaptığı aile paylaşımı dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 01.10.2023 16:42Güncelleme Tarihi: 01.10.2023 16:42