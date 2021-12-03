03 Aralık 2021, Cuma
Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu alkolü fazla kaçırdı ortalığı birbirine kattı! Muhabirlerin üzerine yürüdü
Yargı dizisinde Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu önceki akşam gittiği mekanda ortalığı birbirine kattı. Alkolü fazla kaçıran oyuncu, gazetecileri görünce sohbet etmek istemedi. Ancak muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine sinirlenen Kaan Urgancıoğlu, gazetecilerle tartışma yaşadı. Kamerayı tutmaya çalışınca ortalık bir anda karıştı.
Giriş Tarihi: 03.12.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 13:49
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