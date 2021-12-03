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Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu alkolü fazla kaçırdı ortalığı birbirine kattı! Muhabirlerin üzerine yürüdü

Yargı dizisinde Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu önceki akşam gittiği mekanda ortalığı birbirine kattı. Alkolü fazla kaçıran oyuncu, gazetecileri görünce sohbet etmek istemedi. Ancak muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine sinirlenen Kaan Urgancıoğlu, gazetecilerle tartışma yaşadı. Kamerayı tutmaya çalışınca ortalık bir anda karıştı.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 13:49
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Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu alkolü fazla kaçırdı ortalığı birbirine kattı! Muhabirlerin üzerine yürüdü

Yargı dizisinde hayat verdiği Ilgaz Savcı karakteri ile son dönemde adından sık sık söz ettiren oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki akşam menajerleriyle bir mekanda yemek yedi.

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Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu alkolü fazla kaçırdı ortalığı birbirine kattı! Muhabirlerin üzerine yürüdü

ALKOLÜ FAZLA KAÇIRDI

Yemekte alkol tüketen oyuncu, mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce gerildi.

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Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu alkolü fazla kaçırdı ortalığı birbirine kattı! Muhabirlerin üzerine yürüdü

"ALKOL KULLANDIM, SİZİNLE KONUŞMAYACAĞIM"

2. Sayfa programında yer alan habere göre; yanına gelerek soru sorulmasından rahatsız olan Kaan Urgancıoğlu, "Arkadaşlar gecenin bu saatinde konuşmayacağım. 2 saattir bizi beklediğinizi biliyorum. Alkol kullandım, sizinle de konuşmayacağım."

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Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu alkolü fazla kaçırdı ortalığı birbirine kattı! Muhabirlerin üzerine yürüdü

"Menajerlerimle birlikte yemek yemeğe geldim. Teşekkür ediyorum. Bir şey soracaksan da sabah sorarsın. Bu saatte hiçbir şey soramazsın bana" dedi.

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Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu alkolü fazla kaçırdı ortalığı birbirine kattı! Muhabirlerin üzerine yürüdü

GERİLİM ARTINCA MENAJERLER ARAYA GİRDİ

Basın mensuplarının ısrarı üzerine iyice sinirlenen Urgancıoğlu, görüntü alan kamerayı tutunca araya menajerleri girdi.