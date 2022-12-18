Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı yakışıklı yıldız çıktı! Meğer bir zamanlar...

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Uzun bir aranın ardından yeniden ekrana dönen güzel oyuncu özel hayatıyla merak konusu oldu. Şimdilerde futbolcu Caner Erkin'le mutlu bir evliliği olan ve bir kızı bulunan Ovalı'nın eski sevgilisi herkesi şaşırttı. Şükran Ovalı'nın eski aşkı yakışıklı yıldız çıktı.