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Haberler Galeri Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı yakışıklı yıldız çıktı! Meğer bir zamanlar...

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı yakışıklı yıldız çıktı! Meğer bir zamanlar...

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Uzun bir aranın ardından yeniden ekrana dönen güzel oyuncu özel hayatıyla merak konusu oldu. Şimdilerde futbolcu Caner Erkin'le mutlu bir evliliği olan ve bir kızı bulunan Ovalı'nın eski sevgilisi herkesi şaşırttı. Şükran Ovalı'nın eski aşkı yakışıklı yıldız çıktı.

Giriş Tarihi: 18.12.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 14:53
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Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı’nın eski aşkı yakışıklı yıldız çıktı! Meğer bir zamanlar...

Yargı dizisinin Derya'sı Şükran Ovalı özel hayatıyla yakın takibe alındı. Şimdilerde Caner Erkin'le mutlu bir birlikteliği olan güzel oyuncunun eski sevgilisini gören şaştı kaldı.

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Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı’nın eski aşkı yakışıklı yıldız çıktı! Meğer bir zamanlar...

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Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı’nın eski aşkı yakışıklı yıldız çıktı! Meğer bir zamanlar...

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Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı’nın eski aşkı yakışıklı yıldız çıktı! Meğer bir zamanlar...

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Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı’nın eski aşkı yakışıklı yıldız çıktı! Meğer bir zamanlar...

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