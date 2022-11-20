20 Kasım 2022, Pazar
Yargı’nın Derya’sı Şükran Ovalı’nın kızı kocaman oldu! Annesinin kopyası...
Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Derya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şükran Ovalı kızıyla gündeme oturdu. 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan Ovalı, bir yıl sonra kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı. Mihran Ela'nın son halini görenler 'annesinin kopyası' demeden edemedi. İşte Yargı'nın güzel oyuncusu Şükran Ovalı'nın kızı...
Giriş Tarihi: 20.11.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 16:42
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