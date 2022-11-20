20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yargı’nın Derya’sı Şükran Ovalı’nın kızı kocaman oldu! Annesinin kopyası...

Yargı’nın Derya’sı Şükran Ovalı’nın kızı kocaman oldu! Annesinin kopyası...

Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Derya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şükran Ovalı kızıyla gündeme oturdu. 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan Ovalı, bir yıl sonra kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı. Mihran Ela'nın son halini görenler 'annesinin kopyası' demeden edemedi. İşte Yargı'nın güzel oyuncusu Şükran Ovalı'nın kızı...

Giriş Tarihi: 20.11.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 16:42
  • 1
  • 174
Yargı’nın Derya’sı Şükran Ovalı’nın kızı kocaman oldu! Annesinin kopyası...

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekranın en sevilen isimlerinden olan Ovalı, 2018 yılında kızı Mihra Ela'yı kucağına almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 174
Yargı’nın Derya’sı Şükran Ovalı’nın kızı kocaman oldu! Annesinin kopyası...

Mihran Ela'nın son halini görenler 'annesinin kopyası' demeden edemedi. İşte Yargı'nın güzel oyuncusu Şükran Ovalı'nın kızı…

  • 3
  • 174
Yargı’nın Derya’sı Şükran Ovalı’nın kızı kocaman oldu! Annesinin kopyası...

KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER'İN OĞLU KURT EFE'NİN

  • 4
  • 174
Yargı’nın Derya’sı Şükran Ovalı’nın kızı kocaman oldu! Annesinin kopyası...
  • 5
  • 174
Yargı’nın Derya’sı Şükran Ovalı’nın kızı kocaman oldu! Annesinin kopyası...