14 Aralık 2021, Salı
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası herkesi şaşırttı! İkizi kadar benziyor
Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylan karakteriyle bu sezona damgasını vuran Pınar Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Partneri Kaan Urgancıoğlu ile aralarındaki uyumla da gündem olan güzel oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu ablasını gören şaştı kaldı. Benzerlikleri herkesi şaşırttı. İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in ablası...
Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 16:31
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