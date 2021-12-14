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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası herkesi şaşırttı! İkizi kadar benziyor

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylan karakteriyle bu sezona damgasını vuran Pınar Deniz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Partneri Kaan Urgancıoğlu ile aralarındaki uyumla da gündem olan güzel oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu ablasını gören şaştı kaldı. Benzerlikleri herkesi şaşırttı. İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in ablası...

Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 16:31
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası herkesi şaşırttı! İkizi kadar benziyor

Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz, bu kez ablasıyla gündeme oturdu. Kardeşlerin benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası herkesi şaşırttı! İkizi kadar benziyor

Adana'da doğup Sarıyer'de büyüyen Pınar Deniz'in ablası, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası herkesi şaşırttı! İkizi kadar benziyor

Huri Deniz'in pozlarına ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlar yapıldı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası herkesi şaşırttı! İkizi kadar benziyor

İşte Pınar Deniz başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası herkesi şaşırttı! İkizi kadar benziyor

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ