Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti! Bakın aslen nereli çıktı

Pınar Deniz Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan güzel oyuncu, son olarak bir etkinlikte boy gösterdi. Gece için tercih ettiği elbiseyle eleştirilerin hedefi olan güzel oyuncu tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde çocukluk yıllarına dair açıklamalarda bulunan ve ilkokula kadar Türkçe bilmediğini, Arapça konuştuğunu ifaden Deniz'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in memleketi...