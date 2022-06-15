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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti! Bakın aslen nereli çıktı

Pınar Deniz Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan güzel oyuncu, son olarak bir etkinlikte boy gösterdi. Gece için tercih ettiği elbiseyle eleştirilerin hedefi olan güzel oyuncu tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde çocukluk yıllarına dair açıklamalarda bulunan ve ilkokula kadar Türkçe bilmediğini, Arapça konuştuğunu ifaden Deniz'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in memleketi...

Giriş Tarihi: 15.06.2022 20:52
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti! Bakın aslen nereli çıktı

Yargı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Pınar Deniz, çocukluk yıllarıyla alakalı konuştu.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti! Bakın aslen nereli çıktı

Arap kökenli bir aileden gelen Deniz, ilkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade etti. "Anneme 'Mama' diyordum, 'anne' diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine beşinci kattaki evimize çıkardım" dedi.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti! Bakın aslen nereli çıktı

Açıklamalarıyla gündeme oturan güzel oyuncunun aslen nereli olduğu merak edildi. İşte Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti! Bakın aslen nereli çıktı

Onur Tuna – Çanakkale

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti! Bakın aslen nereli çıktı

Barış Arduç – Ankara