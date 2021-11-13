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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali şaşırttı! Bir de böyle görün...

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle en çok konuşulan isimlerden olan Pınar Deniz, ekrana damgasını vurdu. Vatanım Sensin dizisindeki başarısıyla yıldızı parlayan genç oyuncu, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakaladıkları uyumla da sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun makyajsız hali ise görenleri şaşırttı. İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 13.11.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 16:42
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali şaşırttı! Bir de böyle görün...

Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz, bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından oldu. Rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen güzel oyuncu, özel hayatıyla yakın takibe alındı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali şaşırttı! Bir de böyle görün...

İzleyiciler tarafından mercek altına alınan güzel oyuncunun makyajsız hali olay oldu.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali şaşırttı! Bir de böyle görün...

İşte Yargı'nın güzel oyuncusu Pınar Deniz ve ünlü isimlerin makyajsız halleri…

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali şaşırttı! Bir de böyle görün...

Hülya Avşar

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali şaşırttı! Bir de böyle görün...

Ebru Polat