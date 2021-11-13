Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz güzelliğiyle hayran bırakmıştı! Makyajsız hali şaşırttı! Bir de böyle görün...

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle en çok konuşulan isimlerden olan Pınar Deniz, ekrana damgasını vurdu. Vatanım Sensin dizisindeki başarısıyla yıldızı parlayan genç oyuncu, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakaladıkları uyumla da sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun makyajsız hali ise görenleri şaşırttı. İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in makyajsız hali...