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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bakın aslen nereli çıktı! Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti memleketi şaşırttı

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz, özel hayatıyla da yakından takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde çocukluk yıllarına dair açıklamalarda bulundu. İlkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifaden Deniz'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in memleketi...

Giriş Tarihi: 09.04.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 14:12
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bakın aslen nereli çıktı! Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti memleketi şaşırttı

Yargı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Pınar Deniz, çocukluk yıllarıyla alakalı konuştu.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bakın aslen nereli çıktı! Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti memleketi şaşırttı

Arap kökenli bir aileden gelen Deniz, ilkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade etti. "Anneme 'Mama' diyordum, 'anne' diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine beşinci kattaki evimize çıkardım" dedi.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bakın aslen nereli çıktı! Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti memleketi şaşırttı

Açıklamalarıyla gündeme oturan güzel oyuncunun aslen nereli olduğu merak edildi.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bakın aslen nereli çıktı! Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti memleketi şaşırttı

İşte Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bakın aslen nereli çıktı! Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti memleketi şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu – İzmir