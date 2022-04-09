Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bakın aslen nereli çıktı! Türkçeyi ilkokulda öğrendim demişti memleketi şaşırttı

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz, özel hayatıyla da yakından takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde çocukluk yıllarına dair açıklamalarda bulundu. İlkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifaden Deniz'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in memleketi...