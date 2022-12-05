05 Aralık 2022, Pazartesi
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Altın Kelebek Töreni’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı! Deniz kombini ve ödül konuşmasıyla ti’ye alındı!
Altın Kelebek Töreni'nde En İyi Kadın Oyuncu seçilen Yargı dizisinin inatçı avukatı Ceylin'i Pınar Deniz "Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum" sözleriyle sosyal medyanın diline düştü. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ödül töreni için seçtiği kıyafet ise eleştiri oklarının hedefi oldu. Deniz'i görenlerden "Hiç mi arkadaşın yok bu ne hal?", "Hayatımda gördüğüm en kötü şeyleri Pınar Deniz giyiniyor", yorumları geldi.
Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:20
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