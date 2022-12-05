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Haberler Galeri Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Altın Kelebek Töreni’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı! Deniz kombini ve ödül konuşmasıyla ti’ye alındı!

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Altın Kelebek Töreni’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı! Deniz kombini ve ödül konuşmasıyla ti’ye alındı!

Altın Kelebek Töreni'nde En İyi Kadın Oyuncu seçilen Yargı dizisinin inatçı avukatı Ceylin'i Pınar Deniz "Dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu oldum" sözleriyle sosyal medyanın diline düştü. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ödül töreni için seçtiği kıyafet ise eleştiri oklarının hedefi oldu. Deniz'i görenlerden "Hiç mi arkadaşın yok bu ne hal?", "Hayatımda gördüğüm en kötü şeyleri Pınar Deniz giyiniyor", yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:20
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Altın Kelebek Töreni’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı! Deniz kombini ve ödül konuşmasıyla ti’ye alındı!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz Altın Kelebek Töreni'ndeki ödül konuşması ve kıyafetiyle tt oldu. Kullanıcılar Deniz'i hem ti'ye aldı hem de eleştiri yağmuruna tuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Altın Kelebek Töreni’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı! Deniz kombini ve ödül konuşmasıyla ti’ye alındı!

Altın Kelebek Töreni'nde Yargı dizisi ile "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"ne layık görülen ünlü oyuncu Pınar Deniz smokin tarzı bir giysiyle gece boy gösterdi.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Altın Kelebek Töreni’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı! Deniz kombini ve ödül konuşmasıyla ti’ye alındı!

Deniz'in elbisesi hayranlarından düşük not aldı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Altın Kelebek Töreni’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı! Deniz kombini ve ödül konuşmasıyla ti’ye alındı!

OYUNCULUKLA DÜNYAYI KURTARMAYI BAĞDAŞTIRDI

Pınar Deniz neden oyunculuk mesleğini seçtiğini "Çocuk Pınar'ın hayalini gerçekleştirdiniz herkese teşekkür ederim… Bu aralar karmaşık bir bir ruh haline sahibim. Halbuki çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi… Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünya kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" sözleriyle açıkladı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz Altın Kelebek Töreni’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı! Deniz kombini ve ödül konuşmasıyla ti’ye alındı!

Pınar Deniz'in konuşması kadar ilginç tarzı da sosyal medyada gündem oldu. Deniz'in etek-ceket kombinini görenler "Hayatımda gördüğüm en kötü şeyleri Pınar Deniz giyiniyor", "Cenazeye mi gidiyor", "Bu kızın hiç mi yakın arkadaşı yok", "Saç da makyaj da kötü", "Ödül almaya neden Müslüm Gürses olarak geldin" yorumlarında bulundu.