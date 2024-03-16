Yargı dizisinin Tuğçe'si Merve Ateş'in bu halini gören inanamadı! Meğer yıllar önce Sihirli Annem'de oynamış...

Yargı dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren Merve Ateş, genç yaşına rağmen büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Birçok projede yer alan oyuncu hakkında çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Şimdilerde 19 yaşında olan Ateş'in daha önce 7'den 70'e herkesin severek izlediği Sihirli Annem dizisinde oynamış. İşte Merve Ateş'in yıllar önceki hali...