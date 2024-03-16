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Yargı dizisinin Tuğçe'si Merve Ateş'in bu halini gören inanamadı! Meğer yıllar önce Sihirli Annem'de oynamış...

Yargı dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren Merve Ateş, genç yaşına rağmen büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Birçok projede yer alan oyuncu hakkında çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Şimdilerde 19 yaşında olan Ateş'in daha önce 7'den 70'e herkesin severek izlediği Sihirli Annem dizisinde oynamış. İşte Merve Ateş'in yıllar önceki hali...

Giriş Tarihi: 16.03.2024 14:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 14:19
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Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş’in bu halini gören inanamadı! Meğer yıllar önce Sihirli Annem’de oynamış...

Merve Ateş, Yargı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kariyerindeki basamakları emin adımlarla tırmandı. Oynadığı karakterle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ateş, oyunculuk yeteneği ve etkileyici performansıyla öne çıkıyor.

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Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş’in bu halini gören inanamadı! Meğer yıllar önce Sihirli Annem’de oynamış...

Tuğçe karakterini canlandıran Merve Ateş hakkında çıkan gerçek herkesi şaşırtıyor. Ünlü ismi meğer Yargı dizisinden önce Sihirli Annem'de görmüşüz...

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Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş’in bu halini gören inanamadı! Meğer yıllar önce Sihirli Annem’de oynamış...

Ateş, dizide küçük Eda perisi olarak yer almış.

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Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş’in bu halini gören inanamadı! Meğer yıllar önce Sihirli Annem’de oynamış...

İşte Merve Ateş'in küçüklüğü başta omak üzere ünlülerin yıllar önceki halleri...

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Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş’in bu halini gören inanamadı! Meğer yıllar önce Sihirli Annem’de oynamış...

Küçük Onur - Onur Sarıkaya