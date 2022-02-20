Yargı dizisinin eski savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu şaşırttı! Yıllardır o ünlü oyuncuyla sevgiliymiş | Herkesten uzakta aşk yaşıyorlar

Yargı dizisinde eski savcı yeni avukat Ilgaz karakteriyle bu sezona damgasını vuran Kaan Urgancıoğlu'nun özel hayatı dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Rol arkadaşı Pınar Deniz ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen yakışıklı oyuncu herkesi şaşırttı. Urgancıoğlu'nun kameralardan uzak tuttuğu ünlü sevgilisi ortaya çıktı.