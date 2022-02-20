20 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yargı dizisinin eski savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu şaşırttı! Yıllardır o ünlü oyuncuyla sevgiliymiş | Herkesten uzakta aşk yaşıyorlar

Yargı dizisinin eski savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu şaşırttı! Yıllardır o ünlü oyuncuyla sevgiliymiş | Herkesten uzakta aşk yaşıyorlar

Yargı dizisinde eski savcı yeni avukat Ilgaz karakteriyle bu sezona damgasını vuran Kaan Urgancıoğlu'nun özel hayatı dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Rol arkadaşı Pınar Deniz ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen yakışıklı oyuncu herkesi şaşırttı. Urgancıoğlu'nun kameralardan uzak tuttuğu ünlü sevgilisi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.02.2022 14:14
  • 1
  • 50
Yargı dizisinin eski savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu şaşırttı! Yıllardır o ünlü oyuncuyla sevgiliymiş | Herkesten uzakta aşk yaşıyorlar

Aşk 101'in ardından Yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kaan Urgancıoğlu, özel hayatıyla gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 50
Yargı dizisinin eski savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu şaşırttı! Yıllardır o ünlü oyuncuyla sevgiliymiş | Herkesten uzakta aşk yaşıyorlar

Kameralardan uzakta bir hayat yaşayan yakışıklı oyuncunun herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı.

  • 3
  • 50
Yargı dizisinin eski savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu şaşırttı! Yıllardır o ünlü oyuncuyla sevgiliymiş | Herkesten uzakta aşk yaşıyorlar

Urgancıoğlu'nun sevgilisi Zeynep Oymak'ın oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

  • 4
  • 50
Yargı dizisinin eski savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu şaşırttı! Yıllardır o ünlü oyuncuyla sevgiliymiş | Herkesten uzakta aşk yaşıyorlar

Urgancıoğlu'nun uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Oymak; Kiralık Aşk ve Söz gibi sevilen yapımlarda kamera karşısına geçti.

  • 5
  • 50
Yargı dizisinin eski savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu şaşırttı! Yıllardır o ünlü oyuncuyla sevgiliymiş | Herkesten uzakta aşk yaşıyorlar

Sosyal medyada epey aktif olan Oymak, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor.