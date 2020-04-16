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Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında yeni gelişme
Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohma'nın, koronavirüs korkusu nedeniyle Özbekistan uyruklu hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettikleri ve ormana bıraktıkları iddia edilmişti. Gulnoza Mamatova Serengil ve menajeri hakkında şikayetçi olurken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Serengil'in avukatı Mete Menekşe, müvekkili ile arkadaşı Mustafa Tohma'nın "Özbekistan uyruklu yardımcılarını Kovid-19 olduğu için darbedip ormana bıraktığı" iddialarının, müvekkilini kamuoyu nezdinde küçük düşürmek ve itibarsızlaştırmak için ortaya atılmış bir senaryo olduğunu belirtti.
Giriş Tarihi: 16.04.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 18:14
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