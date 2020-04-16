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Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında yeni gelişme

Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohma'nın, koronavirüs korkusu nedeniyle Özbekistan uyruklu hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettikleri ve ormana bıraktıkları iddia edilmişti. Gulnoza Mamatova Serengil ve menajeri hakkında şikayetçi olurken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Serengil'in avukatı Mete Menekşe, müvekkili ile arkadaşı Mustafa Tohma'nın "Özbekistan uyruklu yardımcılarını Kovid-19 olduğu için darbedip ormana bıraktığı" iddialarının, müvekkilini kamuoyu nezdinde küçük düşürmek ve itibarsızlaştırmak için ortaya atılmış bir senaryo olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 16.04.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 18:14
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Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında yeni gelişme

Yanında çalışan hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı koronavirüs nedeniyle çıkan tartışma sırasında darp etmekle suçlanan Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohma'nın hizmetliyi arabayla bıraktığı yerin kamera görüntüsü soruşturma dosyasına girmişti. Seren Serengil'in avukatı Mete Menekşe yaptığı yazılı açıklamada, darbedildiği öne sürülen Gulnoza Mamatova'nın yaklaşık 2 ay müvekkilinin evinde yardımcı olarak çalıştığını ve iddiaların müvekkilini kamuoyu nezdinde küçük düşürmek ve itibarsızlaştırmak için ortaya atılmış bir senaryo olduğunu belirtti.

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Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında yeni gelişme

Menekşe, olay günü Serengil'in evine dezenfeksiyon amacıyla bir temizlik şirketinin çalışanlarının çağrıldığını, görevlilerin dezenfekte işlemine başlaması esnasında Serengil'in arkadaşı ve menajeri olan Mustafa Rahman Tohma'nın Mamatova'ya evi derleyip toplamasını söylediğini anlattı.

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Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında yeni gelişme

Bunun üzerine, Mamatova'nın yorulduğunu söyleyip o gün izinli olup evine gitmeyi talep ettiğini savunan Menekşe, "Bunun üzerine Mustafa Rahman Tohma, evde dezenfekte işlemi sebebiyle işler olduğunu, dışarıda virüs tehlikesinin olduğunu, bu sebeple izin kullanamayacağını belirtmiştir. İzin verilmemesi üzerine Gulnoza Mamatova işten ayrılmak istediğini söylemiştir. Bu esnada müvekkilim de çalışanına hitaben; dışarıda salgın tehlikesi varken evden ayrılması halinde, tekrar eve dönmesine müsaade etmeyeceğini söylemiştir. Gulnoza Mamatova yine de işi bırakmak isteyip bavullarını toplamış ve müvekkilim, kullanmış olduğu şahsi aracıyla Mustafa Rahman Tohma ile birlikte Gulnoza Mamatova'yı taksiye binebileceği bir lokasyona bırakarak taksiye binmesi için para dahi vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

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Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında yeni gelişme

Menekşe, olay esnasında evde olan ve dezenfekte işlemi yapan 3 görevlinin Beykoz Asayiş Büro Amirliği'nde verdikleri ifadede, darp ve hakaret gibi hiçbir fiilin gerçekleşmediğini beyan ettiklerini bildirdi.

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Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında yeni gelişme

Mamatova'nın avukatının müvekkilinin olaydan sonra bırakıldığını söylediği yerin orman olmadığını savunan Menekşe, söz konusu yerin İstanbul ve Cumhuriyet caddelerinin kesişiminde ve otobüs durağına 150-200 metre uzaklıkta bir nokta olduğuna işaret etti.