Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında yeni gelişme

Bunun üzerine, Mamatova'nın yorulduğunu söyleyip o gün izinli olup evine gitmeyi talep ettiğini savunan Menekşe, "Bunun üzerine Mustafa Rahman Tohma, evde dezenfekte işlemi sebebiyle işler olduğunu, dışarıda virüs tehlikesinin olduğunu, bu sebeple izin kullanamayacağını belirtmiştir. İzin verilmemesi üzerine Gulnoza Mamatova işten ayrılmak istediğini söylemiştir. Bu esnada müvekkilim de çalışanına hitaben; dışarıda salgın tehlikesi varken evden ayrılması halinde, tekrar eve dönmesine müsaade etmeyeceğini söylemiştir. Gulnoza Mamatova yine de işi bırakmak isteyip bavullarını toplamış ve müvekkilim, kullanmış olduğu şahsi aracıyla Mustafa Rahman Tohma ile birlikte Gulnoza Mamatova'yı taksiye binebileceği bir lokasyona bırakarak taksiye binmesi için para dahi vermişlerdir." ifadelerini kullandı.