09 Ağustos 2024, Cuma
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in kızı Mia'nın son haline bakın! 'Resmen babasının kopyası'
Türkiye'nin tanınmış oyuncularından Tolga Karel, Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteri ile hafızalara kazındı. Şimdilerde 45 yaşında olan Karel'in, 5. kez baba olacağı haberi ortaya çıkmıştı. Oyunculuk kariyerini geride bırakarak Amerika'ya yerleşen Karel, TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel, son olarak, çocuklarıyla gündem oldu. Kızı Mia'nın babasına benzerliği dikkat çekerken, hayranları "Tıpkı babası" yorumları yapmaktan kendini alamadı. İşte Tolga Karel'in kızı Mia'nın son hali...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:14