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Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel müjdeyi verdi! 5. kez baba oluyor...

Yaprak Dökümü'nde Oğuz karakterini canlandırarak kariyerini zirveye taşıyan Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp daha sakin bir hayat tercih etti. Amerika'ya yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, Sarah Scott'la nikah masasına oturdu. Şimdilerde dört çocuğu olan Karel'in beşinci kez baba olacağı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 15:59
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Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel müjdeyi verdi! 5. kez baba oluyor...

"Oyunculuğu bıraktıktan sonra Amerika'ya yerleşme kararı alan Tolga Karel, yeni bir yaşantı için adımlar atmıştı. Karel, Amerika'da yeni bir hayat kurarken aynı zamanda yuvasını da orada kurmuştu.

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Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel müjdeyi verdi! 5. kez baba oluyor...

Halil Ergün, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve Bennu Yıldırımlar gibi birçok ünlü isimle aynı sette çalışma fırsatı bulan Karel, kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

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Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel müjdeyi verdi! 5. kez baba oluyor...

Oyunculuğu bırakıp, Amerika Birleşik Devletleri'nde TIR şoförü olarak yeni bir başlangıç yapan Karel, sevindirici bir haberle gündeme geldi.

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Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel müjdeyi verdi! 5. kez baba oluyor...

Manken Günay Musayeva ile ilk evliliğinden Cihangir adında bir oğlu, Sarah Scott ile ilişkisinden ise Kenan, Tufan ve Mia adında üç çocuğu olan Karel, beşinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

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Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel müjdeyi verdi! 5. kez baba oluyor...

Karel, bebek haberini Ramazan Bayramı öncesi yakınlarına verdi.