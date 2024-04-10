10 Nisan 2024, Çarşamba
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel müjdeyi verdi! 5. kez baba oluyor...
Yaprak Dökümü'nde Oğuz karakterini canlandırarak kariyerini zirveye taşıyan Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp daha sakin bir hayat tercih etti. Amerika'ya yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, Sarah Scott'la nikah masasına oturdu. Şimdilerde dört çocuğu olan Karel'in beşinci kez baba olacağı öğrenildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 15:59
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