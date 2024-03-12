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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son haline şaşıracaksınız! Bambaşka biri olmuş...

Bir dönemin efsane dizilerinden olan Yaprak Dökümü'nde Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in eşi Hayriye Tekin rolüyle hafızalara kazınan Güven Hokna, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. 78 yaşındaki ünlü oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntüsü ise yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Usta oyuncunun şimdiki halini gören tanımakta güçlük çekti. İşte Güven Hokna'nın son görüntüsü...

Giriş Tarihi: 12.03.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 16:28
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Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna’nın son haline şaşıracaksınız! Bambaşka biri olmuş...

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bennu Yıldırımlar, Neslihan Atagül, Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Hayriye Tekin rolüyle hafızalara kazınan Güven Hokna, son haliyle herkesi şaşırtıyor.

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Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna’nın son haline şaşıracaksınız! Bambaşka biri olmuş...

AYSEL GÜREL SANDILAR

Usta oyuncu, "Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey" repliğiyle hafızalara kazınmıştı. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncunun son hali hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Verdiği kilolarla da dikkat çeken oyuncu, son görüntüsüyle Aysel Gürel'e benzetildi.

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Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna’nın son haline şaşıracaksınız! Bambaşka biri olmuş...

İşte başta Güven Hokna olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna’nın son haline şaşıracaksınız! Bambaşka biri olmuş...

Küçük Onur - Onur Sarıkaya

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Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna’nın son haline şaşıracaksınız! Bambaşka biri olmuş...

Küçük Onur - Onur Sarıkaya