Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son haline şaşıracaksınız! Bambaşka biri olmuş...

Bir dönemin efsane dizilerinden olan Yaprak Dökümü'nde Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in eşi Hayriye Tekin rolüyle hafızalara kazınan Güven Hokna, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. 78 yaşındaki ünlü oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntüsü ise yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Usta oyuncunun şimdiki halini gören tanımakta güçlük çekti. İşte Güven Hokna'nın son görüntüsü...