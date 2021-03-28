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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'sinden müthiş değişim! Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli, 20 yaşında genç bir kız oldu. Yaprak Dökümü dizisinden sonra eğitimine yoğunlaşan Şebnem Ceceli'nin hedefi adli tıp alanında uzman bir avukat olmak. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Ceceli'nin değişimi magazin dünyanın dikkatini çekti. İşte Şebnem Ceceli'nin müthiş değişimi... Giriş Tarihi: 28.03.2021 12:11
Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'sinden müthiş değişim!
Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli, değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. İşte Şebnem Ceceli'nin yıllar içerisindeki değişimi...
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Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'sinden müthiş değişim!
90'lı yıllarda Ayşecik dizisiyle büyük beğeni toplayan Ecem Kanun bakın nasıl değişti?
Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'sinden müthiş değişim!
Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'sinden müthiş değişim!
Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'sinden müthiş değişim!