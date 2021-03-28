Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'sinden müthiş değişim!

Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli, 20 yaşında genç bir kız oldu. Yaprak Dökümü dizisinden sonra eğitimine yoğunlaşan Şebnem Ceceli'nin hedefi adli tıp alanında uzman bir avukat olmak. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Ceceli'nin değişimi magazin dünyanın dikkatini çekti. İşte Şebnem Ceceli'nin müthiş değişimi...