Yanlışlıkla bağırsağı kesilmişti: Aslı Bekiroğlu "ölümden döndüm" diyerek ilk kez anlattı

Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 09:06 Son Güncelleme: 31 Mart 2026 09:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği miyom ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesiyle büyük bir hayati tehlike atlatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, bugüne kadar tam 6 operasyon geçirdiğini açıkladı. Yaşadığı kabus dolu süreci ilk kez detaylarıyla paylaşan Bekiroğlu'na Sinem Kobal, Seda Sayan ve İlayda Alişan gibi pek çok ünlü isim, "geçmiş olsun" diyerek moral ve destek verdi.

"Adı Mutluluk","Gülümse Yeter", "Benim Tatlı Yalanım" ve "Jet Sosyete" gibi yapımlarda yer alan Aslı Bekiroğlu, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla nedeniyle zor günler geçiriyor. Bekiroğlu, geçirdiği miyom ameliyatında yanlışlıkla bağırsağını kesildiğini açıklamış, hayranlarını da korkutmuştu.

ASLI BEKİROĞLU'NUN SAĞLIK MÜCADELESİ: "İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜM" Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaklaşık iki yıldır devam eden ve hayatını kabusa çeviren sağlık sürecini ilk kez tüm detaylarıyla paylaştı. Basit bir miyom ameliyatı için masaya yatan ancak operasyon sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle altı kez ameliyat olan 30 yaşındaki oyuncu, yaşadığı zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı. ASLI BEKİROĞLU'NUN GÖZYAŞLARI

OPERASYON HATASI VE "MUHSİN" İLE TANIŞMA Her şey, Bekiroğlu'nun rahmindeki miyomu aldırmak istemesiyle başladı. Ancak ameliyat sırasında yanlışlıkla bağırsağının kesilmesi ve ardından gelen hatalı müdahaleler, süreci geri dönülemez bir noktaya taşıdı. Genç oyuncu yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra 'Aslı, çok zor sekiz-dokuz saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. İki kez ölümden döndün, dikkat et' diye uyarmak zorunda kaldılar. Altı tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı. Artık hem kendi yaşadıklarımı anlatmak hem de belki başka insanların da benzer şeyleri yaşamaması için bu süreci sizinle samimi bir şekilde paylaşmak istedim. 'Bizce yapılan ameliyatlarda hata yok' diye geri çekildikleri için hakkımı aramaya karar verdim"

Bekiroğlu daha sonra şu ifadeleri kullandı: " Bu arada iki-üç kere ölümden de dönmüşüm. Miyom varmış, "Miyomu alalım" dediler. Miyomu alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler. Başka bir cerrah arkadaş geliyor ve 'inisiyatif' adı altında yanlış müdahale ediyor; bağırsağımı dikmeye karar veriyor. Beni bir gün müşahede altında tutuyorlar. Bu bir gün içinde ben zaten ya zehirlenerek ölecektim ya da rektovajinal fistül olacaktı. Rektovajinal fistül oldu. Açar bakarsınız ne olduğuna, dile getirmek istemiyorum, çok hoş bir şey değil. Rektovajinal fistül olduğunu ben fark ettim. Bunun size ne kadar kötü ve çirkin bir şey olduğunu anlatamam. "O İNİSİYATİF BENİM İKİ SENEME MAL OLDU" Birinci ameliyat işlemi yoğundu, diktiler. İkinci ameliyata hemen bir hafta sonra girdim; bunun için kolostomi açtılar. Yani göbeğimden dışkılamam gerektiğini söylediler bana. 28 yaşında, kariyerimin baharında, keyfim yerinde, güzel bir kız çocuğuyken... Ona da 'stoma' adı veriliyor. Ben ona 'stoma' demek istemedim. Yeterince ağlayıp üzüldükten sonra, "Hayat bu şekilde geçmez" dedim. Ona bir isim verdim: 'Muhsin' koydum adını. Muhsin'i, sanki bu dönemde bana yardımcı olacak, bana eşlik edecek bir arkadaşmış gibi görmeye başladım. Mesela doktorun bana o inisiyatif adı altında yaptığı yanlış müdahale olmasaydı, ben Muhsin Ağabey ile sadece üç ay geçirecektim. Fakat o inisiyatif benim iki seneme mal oldu.