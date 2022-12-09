09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May’in eşini gören şaştı kaldı! Meğer o da fenomenmiş! İşte Karadeniz’e gelin giden Jessica’nın eşi…

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May’in eşini gören şaştı kaldı! Meğer o da fenomenmiş! İşte Karadeniz’e gelin giden Jessica’nın eşi…

Jessica May'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da fenomenmiş! Başrollerini Cihan Ünal ve Hasan Denizyaran ile paylaştığı Yalnız Kurt'ta Meryem karakterini canlandıran güzeller güzeli Jessica May'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de ilgi toplayan Brezilya asıllı oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. May'ın özellikle Karadenizli eşi merak edildi ve "Jessica May kiminle evli?" sorusunun cevabı aratıldı. Genç oyuncunun kocasının kim olduğunu ve ne iş yaptığını duyan ise şaştı kaldı. İşte Jessica May'in görünce çok şaşıracağınız eşi…

Giriş Tarihi: 09.12.2022 18:26 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 18:26
  • 1
  • 143
Yalnız Kurt’un Meryem’i Jessica May’in eşini gören şaştı kaldı! Meğer o da fenomenmiş! İşte Karadeniz’e gelin giden Jessica’nın eşi…

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 143
Yalnız Kurt’un Meryem’i Jessica May’in eşini gören şaştı kaldı! Meğer o da fenomenmiş! İşte Karadeniz’e gelin giden Jessica’nın eşi…

Yeni sezonda diziye dahil olan Jessica May'ın Türk biriyle evli olduğunu duyanlar 'Jessica May'ın eşi kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

  • 3
  • 143
Yalnız Kurt’un Meryem’i Jessica May’in eşini gören şaştı kaldı! Meğer o da fenomenmiş! İşte Karadeniz’e gelin giden Jessica’nın eşi…

2022'de Türk vatandaşı olan oyuncunun hayatı merak uyandırdı.

  • 4
  • 143
Yalnız Kurt’un Meryem’i Jessica May’in eşini gören şaştı kaldı! Meğer o da fenomenmiş! İşte Karadeniz’e gelin giden Jessica’nın eşi…

JESSİCA MAY KİMİNLE EVLİ?

Ünlü oyuncunun özellikle Türk eşi merak konusu oldu ve "Jessica May kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

  • 5
  • 143
Yalnız Kurt’un Meryem’i Jessica May’in eşini gören şaştı kaldı! Meğer o da fenomenmiş! İşte Karadeniz’e gelin giden Jessica’nın eşi…

DUYAN ŞAŞTI KALDI

Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.