Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May’in eşini gören şaştı kaldı! Meğer o da fenomenmiş! İşte Karadeniz’e gelin giden Jessica’nın eşi…

Jessica May'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da fenomenmiş! Başrollerini Cihan Ünal ve Hasan Denizyaran ile paylaştığı Yalnız Kurt'ta Meryem karakterini canlandıran güzeller güzeli Jessica May'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de ilgi toplayan Brezilya asıllı oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. May'ın özellikle Karadenizli eşi merak edildi ve "Jessica May kiminle evli?" sorusunun cevabı aratıldı. Genç oyuncunun kocasının kim olduğunu ve ne iş yaptığını duyan ise şaştı kaldı. İşte Jessica May'in görünce çok şaşıracağınız eşi…